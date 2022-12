Dégâts

Le loup et les lanceurs de canettes

Quarante, oui quarante tout rond, c’est le nombre exact de canettes aluminium (représentant pour la plupart un taureau rouge sur fond bleu et argent), récoltées en quelques semaines sur une distance d’à peu près 1 km, au bord et dans des champs fréquentés par du bétail et fauchés pour en faire des balles de fourrage.