Règles élémentaires à mémoriser

– Toutes les vitres du véhicule doivent être complètement nettoyées

– La neige présente sur le toit des véhicules doit être dégagée avant de circuler

– Le niveau du liquide lave-glace doit être régulièrement contrôlé et l’état des essuie-glaces vérifié

– La vitesse doit toujours être adaptée aux particularités du véhicule et du chargement, aux conditions

de la route, de la circulation et de la visibilité

– Lors du transport de matériel sur le toit (skis, luge, surf ou tout autre objet), le chargement doit être

parfaitement arrimé. Le poids total ne doit pas dépasser la limite autorisée selon le permis de

circulation

– La police recommande d’équiper correctement les véhicules durant la saison hivernale et, en

particulier, d’équiper son véhicule de quatre pneus d’hiver