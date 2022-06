On boit à l’aveugle – Dégustation à la maison Tasters, c’est un nouveau concept de dégustation à l’aveugle guidée par une application en ligne. Cécile Collet

Une dégustation entre amis à l’aveugle, ça vous dit? DR

Le Covid a instauré de nouvelles habitudes. Parmi elles, la dégustation entre (5!) amis à la maison. Une application vaudoise est née de cette expérience: Tasters (pour «goûteurs»).

Elle est le fait de Lionel Rudaz, qui a profité de la pandémie pour réinvestir l’argent de sa traditionnelle virée épicurienne entre amis dans un prototype de dégustation virtuelle. Face aux hourras de ses amis, il s’associe à Vogel Vins qui sélectionne les vins à déguster – et les propose à la vente par le biais de l’application.

«Nous souhaitons que les Tasters laissent parler leurs sens, sans être influencés par l’étiquette ou par le prix, et qu’ils se rendent compte des pépites qui sont distribuées en dehors des grandes surfaces.» Lionel Rudaz, fondateur de Tasters

«Nous souhaitons que les Tasters laissent parler leurs sens, sans être influencés par l’étiquette ou par le prix, et qu’ils se rendent compte des pépites qui sont distribuées en dehors des grandes surfaces», explique-t-il.

Lionel Rudaz, fondateur et CEO de Tasters. DR

Le concept se décline en plusieurs «box» à thèmes de 3 ou 6 bouteilles, de Suisse et d’ailleurs. Les bouteilles chemisées et numérotées arrivent à domicile. Un mail accompagne l’envoi et invite les dégustateurs à se connecter à l’application.

Armés de leur portable, les convives répondent à des questions autour de la première bouteille, après avoir désigné un sommelier éphémère (il change à chaque flacon), chargé d’animer la dégustation. Alors ce vin, des arômes de mine de crayon, d’acacia, d’ananas? Le producteur se nomme-t-il Diablerets, Paccot ou Crosets? Et rebelote pour les suivantes. Des fiches didactiques, sur les cépages par exemple, permettent à ceux qui le désirent d’aller plus loin.

Si le modèle semble un peu fastidieux au début – l’apéro n’est-il pas le moment idéal pour laisser son smartphone de côté? – et les questions parfois potaches, on se prend au jeu!

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.