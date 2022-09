Une surmortalité «inquiétante» – Déjà 3000 personnes de plus que prévu sont décédées Du jamais-vu: depuis des semaines, le nombre de décès en Suisse est supérieur à ce qu’il est normalement en été. Les experts tentent de savoir pourquoi. Yannick Wiget

La pandémie a certainement sa part de responsabilité dans la surmortalité. Ici, des médecins s’occupent d’un patient atteint du Covid dans le service de soins intensifs de l’hôpital municipal Triemli, à Zurich. Photo: Keystone

Cette année n’est de loin pas encore terminée, mais déjà plus de 3000 personnes de plus que prévu sont décédées en Suisse. C’est ce que montre notre analyse basée sur des chiffres l’Office fédéral de la statistique (OFS). Sur la base des années précédentes, l’OFS calcule à chaque fois une valeur attendue pour chaque semaine calendaire. Si celle-ci est nettement dépassée, on parle de surmortalité.