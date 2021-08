Hockey sur glace – Déjà bien affûté, le LHC entame sa préparation avec un triplé Les hockeyeurs lausannois ont repris le chemin de la patinoire en équipe la semaine passée. Il s’apprêtent à passer aux choses sérieuses avec trois matches consécutifs dès mardi face à Zoug, Mannheim et Lugano. Cyrill Pasche

Le LHC entame sa phase de préparation par trois matches cette semaine. keystone-sda.ch

Zoug mardi et Mannheim mercredi à la Bossard Arena zougoise (19h), puis Lugano jeudi à Brig (19h15). Tel est le programme de reprise fourni de Lions déjà bien affûtés qui ont pu se dégourdir les jambes samedi lors d’un match intra-équipe à Lausanne.

Trois matches consécutifs, contre des grosses cylindrées, n’est-ce pas un peu beaucoup pour des organismes qui doivent encore se réhabituer aux exigences de la glace? «Nous avons un effectif très fourni, précise Joël Genazzi, le taulier du groupe avec ses huit saisons au compteur sous le maillot du club vaudois. Nous avons actuellement 5-6 lignes, raison pour laquelle nous divisons les entraînements en deux groupes. Rares seront les joueurs qui vont jouer les trois matches.» Le capitaine Mark Barberio par ailleurs, qui se remet d’une opération à l’épaule, s’entraîne avec le groupe mais toujours sans contacts. Le défenseur canadien attendra encore un peu avant d’envisager un retour au jeu.

De la glace durant tout l’été Afficher plus La préparation estivale a été optimale pour les Lausannois, qui ont idéalement pu préparer la reprise des entraînements sur glace en équipe, la semaine passée: en parallèle aux séances de condition physique, ils ont pour la première fois pu bénéficier de la glace durant tout l’été sur la patinoire annexe pour des séances individuelles ou spécifiques. «Cela fait une énorme différence, que ce soit sur le plan mental ou de la récupération, fait remarquer Joël Genazzi. Par le passé, nous devions nous déplacer à Leysin ou Fleurier pour patiner durant l’été. Là, nous avions tout sur place, c’était parfait.» Au programme: power skating avec une professeure de patinage artistique et entraînements de «skills» (aptitudes techniques) avec Karel Svoboda, le frère du grand patron, Petr Svoboda.

Un effectif appelé à se réduire

Au cours des prochaines semaines, l’effectif du LHC sera appelé à se réduire considérablement. Le nouveau partenariat avec Sierre (Swiss League) offrira du temps de glace à certains éléments qui font encore partie du groupe lausannois à l’heure actuelle. «Il y a de l’intensité à l’entraînement, note Genazzi, et aussi pas mal de concurrence, notamment en défense. En attaque, ce sera bien sûr difficile d’intégrer les 3 premiers blocs, mais il y a des places à gagner derrière le Top 9.»

Joel Genazzi va entamer sa neuvième saison sous le maillot du LHC. Le défenseur est sous contrat jusqu’en 2022. freshfocus

C’est avant tout en défense, avec deux renforts étrangers (Mark Barberio, Martin Gernat), l’arrivée du talentueux Andrea Glauser (Langnau) et l’avènement de Fabian Heldner et Aurélien Marti que les places seront les plus chères. Même un routinier comme Genazzi, dont le nom circule sur le marché des transferts depuis deux ans malgré son contrat encore valable jusqu’en 2022, n’a pas la garantie de figurer dans le Top 6 défensif.

Une fraction étrangère intéressante Afficher plus Avec cinq étrangers sous contrat, le LHC peut aborder la saison l’esprit serein. Les Canadiens Mark Barberio et Cory Emmerton, qui étaient encore sous contrat, ont ainsi accueilli trois nouveaux compères: le centre canadien Phil Varone, l’ailier tchèque Jiri Sekac et le défenseur slovaque Martin Gernat, un homme qui connaissait déjà la maison lausannoise (11 matches en 2017-2018). «Avec cinq étrangers dès le départ, nous aurons davantage d’options tactiques, note Genazzi. Les nouveaux étrangers m’ont laissé une excellente impression: Sekac est un buteur, il est puissant et aime aller devant le but. Varone est un joueur plus petit, mais très technique, un playmaker. Enfin, Gernat est une valeur sûre: il s’est vraiment amélioré depuis son dernier passage à Lausanne. De manière générale, je pense que nous avons gagné en vitesse et en technique avec les arrivées de joueurs comme Jason Fuchs, Benjamin Baumgartner, Varone ou Sekac.»

Nouvelle dynamique

Le «nouvel» entraîneur, John Fust, aura donc l’embarras du choix au moment de figer un alignement compétitif et à la hauteur des attentes pour la reprise du championnat, au début du mois de septembre (vendredi 10 septembre à Bienne). La nomination de Fust en tant qu’entraîneur principal à la place de Craig McTavish et l’arrivée du Slovaque Robert Petrovicky (47 ans) en qualité de coach assistant ont le mérite de faire souffler un vent rafraîchissant aux alentours de la Vaudoise aréna. «Petrovicky est un coach très intéressant. Il a des idées rafraîchissantes et nous apporte une bonne dynamique, se réjouit Genazzi. John (Fust), lui, nous connaît tous très bien, il sait parfaitement comment gérer les joueurs pour tirer le maximum de chacun. D’un point de vue psychologique, il est très fort.»

Autre échéance importante pour les Lausannois, la Champions Hockey League. Celle-ci débutera le 26 août avec un premier déplacement en Finlande pour affronter Lukko Rauma. Les autres adversaires en CHL: les Britanniques des Cardiff Devils (Pays de Galles) et les Adler Mannheim (Allemagne).

