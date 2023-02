Ex-raffinerie de Collombey-Muraz – Déjà une vingtaine de sociétés tentées par le site Tamoil L’immense territoire de 120 hectares est en cours de démantèlement. Christophe Boillat

Sur le site de la raffinerie Tamoil, le dernier pan des 54 citernes à mazout va être détruit. Chantal Dervey

La dernière des 54 citernes de l’ancienne raffinerie de Tamoil SA à Collombey est actuellement déconstruite. Il s’agit de la fin de la première étape du démantèlement complet de l’usine édifiée en 1963 et arrêtée en 2015. La direction, la Commune de Collombey-Muraz et divers partenaires ont évoqué l’évolution des travaux ce mardi lors d’un point presse. Viendra ensuite la démolition de tous les autres bâtiments et des deux immenses et emblématiques cheminées rouge et blanc en béton. «Une pourrait très éventuellement être gardée pour conserver la mémoire du site», mentionne Stéphane Trachsler, directeur de Tamoil. En 2025, les travaux seront achevés.