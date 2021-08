Le coup de fourchette – Déjeuner sur l’herbe et aux herbes à 1209 m d’altitude Désormais perché à l’Espace régional des Pléiades, le chef Thierry Bréhonnet signe ses plats aux saveurs sauvageonnes de la montagne. Flavienne Wahli Di Matteo

Le chef breton Thierry Brehonnet entouré de Marion Delahaye et Pascal König. Chantal Dervey

Quand il part travailler, le chef Thierry Bréhonnet a son panier au bras: ortie, berce, oxalis, mélilot et reine-des-prés finissent dans sa cuisine. Ces sauvageonnes des alpages et sous-bois des Tenasses et Prantin font plus que de la figuration au restaurant de l’Espace régional des Pléiades.

Fort d’une réputation tissée aux auberges de Saint-Légier, de l’Onde, de Rivaz et au Baron Tavernier, le Breton a grimpé à 1209 m d’altitude (dont est tiré le nom du resto) en octobre dernier. Le Breton intègre dans ses assiettes ce qui fait le charme du site: les produits frais, les laitages, la verdure. «Chaque année nous organisons des «sorties aux plantes» entre chefs d’Euro-Toques Suisse. C’est ainsi que j’ai appris à les reconnaître et à les apprêter. D’ailleurs en juin, cette sortie s’est organisée ici», se réjouit celui qui préside d’ailleurs cette association.

«Chaque année nous organisons des «sorties aux plantes» entre chefs d’Euro-Toques Suisse. C’est ainsi que j’ai appris à les reconnaître et à les apprêter.» Thierry Bréhonnet, chef au 1209

Dans la belle salle boisée, une longue cheminée s’étire vers le plafond. Tout autour, des baies vitrées béent sur la terrasse, les prairies et les génisses. C’est presque un déjeuner sur l’herbe, confort et raffinement en plus. Devant l’ardoise, l’appétit s’aiguise: Mais qu’est-ce que ce «jaune d’œuf mariné au Bitter des Diablerets»? Ce «dos de truite de Vionnaz mi-cuit, consommé de benoîte urbaine»? Il fait envie, ce «velouté d’ortie au lait mousseux, gressins aux graines de carvi des prés»…

Mais finalement nous entamons le repas par une «fine tarte aux agrumes, sandre en gravelas de lierre terrestre, truite fumée par nos soins, guacamole à l’oxalis» (22 fr.). Un sablé recouvert d’un damier de poisson et d’onctueuse purée d’avocat parfumée, ornée de feuillettes des sous-bois, toute la tablée goûte et même les enfants se laissent surprendre et charmer. Un «risotto à la tomme fraîche d’alpage à l’achillée» (26 fr.) réussit la même performance, y compris auprès des palais peu férus de fromage. À noter que les amateurs de spécialités affinées trouveront aussi à la carte malakoffs, fondue ou croûtes au fromage.

En plat principal, on ne résiste pas au «filet d’agneau rôti, feuille à feuille de légumes d’été, pommes bouchon» (39 fr.) et au «carré de porc grand cru laqué au miel d’épicéa et poivre, polenta et légumes du soleil» (42 fr.) Dressées à la verticale, les découpes de viande gardent le délicat rosé garant de goût et de fondant. Là encore, la plus jeune fait une infidélité à son hamburger (tout maison, jusqu’aux frites, 15 fr.) pour apprécier quelques bouchées. Charge aux parents de finir le sandwich, sans bouder leur plaisir.

Le «carré de porc grand cru laqué au miel d’épicéa et poivre, polenta et légumes du soleil». DR Le «filet d’agneau rôti, feuille à feuille de légumes d’été, pommes bouchon». DR Le hamburger (on nous précise bien que ce n’est pas un «cheeseburger») proposé aux plus petits est entièrement fait maison. Les enfants peuvent aussi opter pour un gratin de macaroni. DR 1 / 3

Il reste un peu de place pour du dessert et si glaces et sorbets inspirent les convives (3 fr. 50 la boule, parfums classiques, hormis celui à la lie de Lavaux), une «pêche blanche pochée, sirop de noyaux et fleurs de sureau, sorbet yogourt, torsadée au serpolet» (14 fr.) conclut sur une note très parfumée.

En résumé, une joyeuse découverte, avec en bonus plein d’espace extérieur pour les gambettes en mal de gambades. Et si vous voulez savoir à quoi peut ressembler l’œuf mariné au Bitter ou le consommé de benoîte, il n’y a plus qu’à y monter!

L’adresse Afficher plus Le 1209

Route de Lally 5, 1807 Blonay

Tél.: 021 931 60 13

Courriel: resto1209@outlook.com https://www.restaurant-le1209.ch Ouvert 7 jours sur 7, le dimanche cuisine non stop jusqu’à 16 h, lundi idem jusqu’à 14 h 15. Fermé dimanche et lundi soir. Les autres jours, restauration 11 h 30 à 15 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 30. 3 fourchettes Cuisine raffinée et d’alpage 2 écus 40 à 70 fr. par personne, boissons incluses 2 bouteilles Jolie sélection de vins blancs, rouges et mousseux surtout locaux

