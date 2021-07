Un conteur fantastique de cinéma – Del Toro enchante le FIFF Le prodigieux cinéaste donnera une master classe dimanche 18 juillet. Cécile Lecoultre

«Cronos», de Guillermo del Toro, avec Federico Luppi, un des films projetés au FIFF dans le cadre d’un cycle sur le cinéma mexicain. COLL CHRISTOPHE

Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) invite à découvrir la production trop confidentielle du cinéma mexicain en plus de 80 films. Qui mieux que Guillermo del Toro, colosse digne des créatures fantastiques qu’il filme, pour s’en faire l’ambassadeur lors d’une master classe virtuelle dimanche 18 juillet, à une heure qui reste à fixer?

L’enfant de Guadalajara, pâle et maigrichon, a vécu assez de cauchemars éveillés pour y puiser une inspiration qui dure encore. Sa grand-mère l’aspergeait d’eau bénite, son père glissait des capsules de fer tranchant dans ses sandales… Leur souffre-douleur s’est évadé en fuyant dans la mythologie, la biologie, une collection d’artefacts venus des galaxies les plus étranges, un peu d’embonpoint et beaucoup de créations.

Guillermo del Toro sur le tournage de «Pinocchio» auquel il a collaboré. DR

Ses œuvres célèbrent les hybrides, croisent les genres aussi, voir «Cronos», projeté au FIFF, «Hellboy», «Le Labyrinthe de Pan» ou «La Forme de l’eau» (2017). Romanesque, fantasy, charge politique aussi: les bourreaux modernes rôdent dans ces sagas monstrueusement belles. Dans le bassin des gros films commerciaux, l’original filme avec une délicatesse d’artiste indépendant.

Romancier à ses heures, scénariste et intime de Peter Jackson, Guillermo del Toro évoquera sans doute son dernier avatar, «Nightmare Alley» avec le fidèle Ron Perlman, à voir prochainement.

«La Forme de l’eau», en 2017, Lion d’or à Venise. DR

«The Nightmare Alley» (1947) inspire Guillermo del Toro, qui en déjà achevé une libre adaptation. À discuter en direct du FIFF dimanche 18 juillet. DR

