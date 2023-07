Football – Dele Alli, dépressif, a pensé dire stop à 24 ans L’ancienne star de Tottenham s’est confiée dans un entretien fort avec l’ancien international anglais Gary Neville. Il y a expliqué notamment comment il a hésité à tout plaquer à cause de sa dépression. Sport-Center

L’international anglais va retourner à Everton après un an en Turquie. AFP

«Un matin, je me suis levé, je devais aller à l’entraînement et ça ne m’amusait juste plus. José Mourinho était manager et il avait arrêté de me faire jouer. Je me rappelle juste m’être regardé dans un miroir (et ça a l’air un peu dramatique dit comme ça) et je me suis demandé si je pouvais prendre ma retraite à ce moment-là. À 24 ans. Alors que je faisais ce que j’aimais… Ça m’a brisé le cœur. Toute ma vie, ça a été ça: moi face à moi-même dans tout. Je gagnais, je souriais, je montrais que j’étais heureux. Mais à l’intérieur, je perdais le combat. Un traumatisme reste un traumatisme et le corps l’enregistre de la même façon, peu importe de quoi on parle.»

Gary Neville l’a avoué lui-même sur Twitter, il avait rarement vécu un moment d’une telle intensité dans sa carrière de consultant. «C’est la conversation la plus émotionnelle, difficile, mais aussi inspirante que je n’ai jamais eu dans ma vie», a gazouillé l’ancien défenseur de Manchester United, qui anime l’émission Overlap. Il faut dire que les confessions de Dela Alli, devenu star très jeune avec Tottenham et perdu entre plusieurs clubs ensuite, sont passionnantes et touchantes.

Drogue, attouchements quand il était jeune, adoption… Tous les sujets y sont passés et ça permet de mieux comprendre pourquoi l’international anglais, ancien partenaire de très haut niveau de Harry Kane à la pointe de l’attaque de Spurs, en est là où il en est aujourd’hui. «Gamin, un adulte m’avait dit que la police n’arrêterait jamais un enfant sur un vélo, alors je me promenais avec mon ballon de football et, en dessous, j’avais de la drogue», a notamment confié celui qui avait été victime d’attouchements à l’âge de six ans, avant de trouver une «extraordinaire» famille adoptive à douze printemps.

S'il n’est pas tombé dans la drogue, le joueur a en revanche craqué avec les somnifères. Le rythme de la vie d’un professionnel du ballon rond est, en effet, difficile à suivre. «Avec notre emploi du temps, quand vous devez vous réveiller tôt pour vous entraîner et que vous ne pouvez pas dormir à cause de toute l’adrénaline, c’est parfois bien d’en prendre. Mais j’en ai trop abusé», a lâché celui qui était prêté par Everton à Besiktas, en Turquie, la saison passée. Le milieu offensif de 27 ans est encore sous contrat avec le club liverpuldien pour une saison, mais son avenir est très flou.

C’est peut-être de son ancien entraîneur Mauricio Pochettino que viendra une porte de sortie. Le nouveau coach de Chelsea a avoué deux jours avant ces confessions qu’il «espérait avoir du temps pour l’appeler et le voir parce que c’est un gars formidable et je veux parler un peu avec lui. Je veux l’aider et voir ce qu’il se passe. Il est encore jeune!» «Mauricio est une personne extraordinaire, très compréhensive. Il s’intéresse aux joueurs en tant que personne, avant le football», a salué Alli.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.