Politique – Delphine Bachmann, nouvelle présidente du PDC Genève Membre active du parti depuis 2011, la Genevoise de 32 ans, seule candidate à la fonction, a été élue mardi soir par acclamation.

Delphine Bachmann succède au conseiller national Vincent Maitre. KEYSTONE

Delphine Bachmann est la nouvelle présidente du PDC Genève. Seule candidate à la fonction, la députée a été élue mardi soir par acclamation lors de l'assemblée des délégués à Chêne-Bougeries. Elle succède au conseiller national Vincent Maitre, en fonction depuis octobre 2018.

Agée de 32 ans, Delphine Bachmann est membre active du parti depuis 2011 et députée depuis 2015, d'abord en tant que suppléante puis titulaire à partir de 2017, a rappelé le PDC Genève mercredi. Infirmière de formation et titulaire d'un MBA, elle participe au développement de l'activité de deux cliniques privées genevoises. Elle est la petite-fille du conseiller d'Etat Guy Fontanet.

Delphine Bachmann entend incarner une présidence en contact permanent avec sa base, notamment dans les communes, afin de préparer le parti pour les échéances électorales de 2023, a précisé le parti. Elle sera épaulée par trois vice-présidents – Bruno da Silva, Sandro Vecchio et Catherine Moroni – et deux membres de la présidence – Christian Pauletto et Cosima Deluermoz.

Les prochaines élections au bout du lac auront lieu au printemps 2023, avec le renouvellement du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Le PDC détient un siège à l'exécutif et onze au législatif.

( ats/nxp )