Cyclisme – Demi Vollering a fait la totale, Chabbey 9e La Néerlandaise était beaucoup trop forte pour le reste du peloton, sur la Flèche Wallonne. La Genevoise Elise Chabbey a pris une intéressante 9e place. Robin Carrel Huy

Demi Vollering était la plus forte mercredi. AFP

Sur ce genre de parcours, Demi Vollering n’a juste pas d’égale. La Néerlandaise de 26 ans a écrasé la concurrence sur le terrible Mur de Huy et son passage à 19%. La coureuse de l’équipe SD Worx, 13e de son pays à gagner cette course en 26 éditions, a mis 5 secondes dans la vue à l’Allemande Liane Lippert et 7'' à l’Italienne Gaia Realini. L’Espagnole Mavi Garcia et la Française Evita Muzic ont fini un peu plus loin.

Vollering vit un printemps simplement fabuleux. La native de Pijnacker a remporté plus de la moitié des courses auxquelles elle a pris part en 2023! Avant de s’offrir ce mercredi la «Flèche», la puncheuse s’était déjà adjugé les Strade Bianche, A Travers la Flandre et l’Amstel Gold Race. Elle a aussi terminé deuxième de la Flèche Brabançonne et du Tour des Flandres.

La Néerlandaise tentera, dimanche, un triplé fou lors des «Ardennaises», cette semaine si spéciale pour ce coin de Belgique. Vollering sera de nouveau favorite de Liège-Bastogne-Liège, d’autant plus qu’elle a avec elle la meilleure formation du peloton féminin. Mercredi, la coureuse SD Worx a notamment profité du travail de la Bernoise Marlen Reusser, appelée de dernière minute pour jouer les équipières de luxe, et qui a abattu un gros boulot à l’appel des trente derniers kilomètres.

Elise Chabbey a aussi montré le bout de son guidon sur cette 26e édition de la classique wallonne. La Genevoise a terminé 9e au sommet du Mur de Huy. Un résultat qui l’a laissée un peu sur sa faim: «Cette course était bizarre, ça a été très nerveux depuis le début. Il y a eu plein de chutes et j’ai été prise dedans quelques fois. C’est dommage! On était deux devant vers la fin (ndlr: avec Katarzyna Niewiadoma) et je pense qu’on avait les deux les jambes.»

«Pour moi, c’est encore dur de bien gérer cette dernière montée, a continué la Suissesse, à propos du si spécifique Mur de Huy. Je pense que c’est une course qu’il faut faire plusieurs fois pour comprendre comment bien garder son rythme. Mais ce qui est clair, c’est que je ne suis pas très contente de cette 9e place. On visait mieux!» Rendez-vous est pris pour dimanche.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

