Cyclisme – Demi Vollering écrit l’histoire, le podium pour Marlen Reusser Demi Vollering a réussi le triplé ardennais. La coureuse néerlandaise de la SD Worx a remporté ce dimanche Liège-Bastogne-Liège, devant l'Italienne Elisa Longo Borghini et la Bernoise Marlen Reusser. Robin Carrel Liège

Demi Vollering a réglé au sprint l’Italienne Elisa Longo Borghini pour remporter Liège-Bastogne-Liège, dimanche. AFP

«Il y avait beaucoup de pression sur mes épaules. Je voulais vraiment gagner aujourd’hui (ndlr: dimanche) et enchaîner les trois à la suite. Parce que cette occasion ne se présente pas tous les jours.» Demi Vollering avait les larmes aux yeux juste après sa nouvelle victoire. La Néerlandaise a succédé à sa compatriote Anna van der Breggen, seule femme à avoir gagné le triptyque ardennais Amstel Gold Race, Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège (en 2017).

Le coup réalisé par la formation SD Worx a frisé le parfait. Puisque la Bernoise Marlen Reusser, qui a passé la journée à l’avant, a finalement réglé au sprint le groupe de cinq poursuivantes qui se disputaient la 3e place. La Suissesse, qui a prolongé son contrat avec son équipe la veille et remporté Gand-Wevelgem il y a un mois, a fêté là son premier podium sur un «Monument» de la bicyclette.

Elise Chabbey boucle le top 5

Juste derrière, son amie et compatriote Elise Chabbey a de nouveau montré que ces classiques printanières étaient taillées pour son talent. La Genevoise s’est arrachée dans les dernières côtes du parcours et a fini par se classer 5e, son deuxième meilleur résultat sur une grande course d’un jour après sa 4e place sur Paris-Roubaix l’année dernière.

«J'étais déjà à bloc dans la dernière bosse de la Roche-aux-Faucons, a expliqué la cycliste de la Team Canyon-SRAM Racing. C'était dur, avec Marlen derrière en plus. J’ai fait de mon mieux au sprint mais c’était rude. J’aurais voulu mieux, je suis un peu frustrée, parce que je pensais que ça allait revenir sur les deux de devant dans la descente. Avec les jambes que j'avais, je pense que j'aurais pu être dans le groupe devant…».

