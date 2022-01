Enseignement de la musique – Démission en bloc au Conservatoire de Lausanne Tous les doyens ont quitté leur poste lundi et demandent un changement de gouvernance. Un audit sera mené en février. Cécile Collet

Lausanne, le 25 janvier 2022. José-Daniel Pernas, secrétaire fédéral du syndicat SUD, a mené la conférence de presse, entouré des doyens démissionnaires, qui souhaitent rester anonymes. Odile Meylan

Le Conservatoire de Lausanne (CL) ressemble à un bateau ivre depuis le 23 janvier dernier. Ce jour-là, ses doyens* ont démissionné en bloc. En cause, une «rupture avec la gouvernance», un an après l’annonce par la direction générale de la HEMU-CL d’une baisse des salaires et d’une hausse de certains écolages. La décision du décanat a été soutenue par l’unanimité (moins une abstention) de l’assemblée générale des 80 professeurs, réunie dimanche soir.