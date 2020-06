Religion – Démissions en chaîne et état de crise à l’Église protestante Cinq membres de l’Exécutif ont quitté leurs fonctions jeudi, dont le président Emmanuel Fuchs. Une réforme de la gouvernance déchire l’Église. Aurélie Toninato

Photo d’illustration.©sophie waridel

Mercredi, en ouverture de la séance du Consistoire – le délibératif de l’Église protestante de Genève (EPG) – c’était la bérézina. Cinq démissions avec effet immédiat se sont succédé dans l’Exécutif de l’Église, dont celle du président de l’EPG, Emmanuel Fuchs, du vice-président et du trésorier, a révélé Protestinfo. Leurs mots d’adieu ont été forts: procès d’intention, perte de confiance, luttes de pouvoir. Et dans le camp d’en face les reproches circulent déjà depuis des mois: on déplore une attitude «autoritariste» de la part de la direction et on l’accuse de vouloir renforcer son pouvoir.