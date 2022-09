Crise en milieu pénitentiaire – Démissions et absentéisme minent la Clairière Un sondage interne révèle l’épuisement des éducateurs de la prison pour mineurs et une rupture de confiance avec la direction. Chloé Dethurens

Des éducateurs du centre de La Clairière en arrêt maladie. LAURENT GUIRAUD

Les tensions sont fortes au sein du centre éducatif de détention et de prévention de La Clairière, à Vernier. Six éducateurs spécialisés – sur 30 collaborateurs – ont démissionné depuis le début de l’année de cette prison pour mineurs, a appris la «Tribune de Genève». Un sondage interne révèle une intense fatigue de la part de ce personnel et une rupture de confiance avec la direction. Les employés ont saisi leur syndicat.