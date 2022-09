Le concept de démocratie sanitaire est à la mode, notamment en France. Mais nous autres, Suisses, «überdémocratiques», en avons-nous véritablement besoin?

Chez nous, les démarches participatives se multiplient dans tous les domaines (climat, urbanisme, consommation, culture, etc.). De nombreuses séances d’intelligence collective et autres «world-cafés» débouchent sur des panneaux remplis de Post-it et d’innombrables photos sur les réseaux sociaux.

Le véritable défi consiste à intégrer ces résultats dans nos processus démocratiques ordinaires. En effet, un atelier de coconstruction sur l’aménagement d’un futur écoquartier, même avec des intermèdes musicaux et un concours de dessin pour les enfants, ne pèsera pas lourd si, par ailleurs, des opposants collectent des signatures afin de faire capoter le plan d’affectation communal qui contient ce projet.

«Je milite pour thématiser les questions de santé dans les instances de la démocratie actuelle.»

Plutôt que d’inventer une démocratie sanitaire, je milite pour thématiser les questions de santé dans les instances de la démocratie actuelle. Comme l’observaient récemment Stéfanie Monod et Chantal Grandchamp dans la «Revue Médicale Suisse»: «Les questions de santé ou d’accès aux soins restent rarement débattues et font l’objet de peu de mobilisation citoyenne.»* C’est vrai: les seuls débats dans ce domaine portent sur les coûts et les primes d’assurance maladie. Ils relèvent le plus souvent de la politique nationale et opposent presque inévitablement la gauche et la droite.

Comment des élus de proximité, des professionnels ou des citoyens lambda pourraient-ils amener dans le débat démocratique, à leur niveau, des questions de santé qui les concernent directement? On peut rêver. Une conseillère communale pourrait déposer un postulat demandant à la Municipalité d’étudier un projet de maison de santé avec un cabinet médical et un Centre d’accueil temporaire (CAT) pour les personnes âgées, afin que leurs proches aidants puissent avoir quelques heures de répit de temps à autre. Il y aurait aussi une pharmacie, un physio et des logements protégés dans les étages. Quelques mois plus tard, la Municipalité déposerait un préavis et le budget pour un crédit d’études. Quatre ans après, la maison de santé ouvrirait ses portes. Ce n’est pas un rêve. C’est un exemple parmi d’autres d’utilisation bien comprise de la démocratie tout court à des fins de démocratie sanitaire.

Nous en parlerons le 29 septembre prochain à la grande salle de Mézières, lors de l’événement «La Santé près de chez vous». Bienvenue aux élu∙e∙s, professionnel∙le∙s de la santé et citoyen∙ne∙s lambda! Programme et inscriptions sur www.rsrl.ch

Philippe Anhorn Afficher plus Directeur du Réseau Santé Région Lausanne

