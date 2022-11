La panique ambiante provoquée par la pénurie d’énergies produit parfois, à côté d’idées intéressantes, des folies absurdes. En ce moment, toute proposition promettant des «économies» d’énergie trouve un accueil favorable, même si elle risque d’aboutir aux pires dérives.

Un exemple en est l’idée de réduire la consommation d’énergie grâce au remplacement de maisons existantes – souvent moins «efficaces» sous l’aspect énergétique – par des nouveaux immeubles. Ces derniers sont certes mieux équipés pour réduire les pertes d’énergie. Ce que l’on oublie cependant, c’est la part d’énergie que consomme la construction d’un bâtiment, sans parler des énergies nécessaires pour la démolition des maisons préexistantes, dont 80% des déchets finissent, malgré tous les beaux discours sur le recyclage, dans l’une de ces décharges dont les capacités risquent de bientôt être épuisées.

«Si l’on voulait sérieusement sauver le climat, il faudrait prolonger la durée de vie des bâtiments existants, en stimulant leur entretien et leur rénovation, au lieu de démolir et rebâtir.» Martin Killias

Si l’on tient compte de toute l’énergie consommée par un immeuble, du début de sa construction jusqu’à la fin de son cycle de vie de peut-être cinquante ans, on peut estimer à moins de la moitié la part de l’énergie consommée par son exploitation (chauffage, lumière, installations électroniques, cuisine etc.). C’est dire que l’extension de la durée d’utilisation d’un bâtiment serait de loin la meilleure mesure pour économiser l’énergie.

Le problème, c’est que la politique est complètement focalisée sur l’énergie consommée pendant l’exploitation d’un bâtiment, et qu’elle fait fi des énormes quantités d’énergie nécessaires pour la démolition et la construction. Certes, la quantification exacte est difficile, car elle varie aussi en fonction des matériaux: béton, briques, pierres, bois, etc. En plus, les énormes quantités d’énergie nécessaires à la production de béton ne figurent pas dans la statistique du secteur immobilier, mais dans celle de la production industrielle. Néanmoins, toutes les estimations concordent sur le fait que la construction consomme la part de lion.

Au lieu de tenir compte de ces faits, le projet de la future loi sur le CO 2 prévoit (à l’art. 9 al. 1-bis) une «prime» pour tout propriétaire souhaitant démolir sa maison pour la remplacer par une nouvelle. Si cette dernière est plus conforme aux dernières exigences en matière énergétique, cette loi stimulera le pire des péchés en matière de gaspillage d’énergie, à savoir la démolition de maisons qui pourraient servir encore bien des années.

Les besoins changent

Si l’on voulait sérieusement sauver le climat, il faudrait donc faire le contraire, soit prolonger la durée de vie des bâtiments existants, en stimulant leur entretien et leur rénovation, souvent combinés à de nouvelles affectations. Avant toute construction nouvelle, on devrait déjà songer à un futur changement d’affectation, plutôt que d’anticiper sa démolition au bout d’une ou deux générations.

Les besoins changent, comme l’illustrent les nombreuses églises vides ou désaffectées. Une attitude plus critique face au tsunami de démolitions qui se profile à l’horizon aiderait aussi à la sauvegarde de notre patrimoine culturel, de plus en plus menacé non seulement par la recherche de gains immobiliers, mais tout autant par un fanatisme naïf de ceux qui souhaitent sauver le climat «à tout prix», soit au détriment des beautés de nos villes et villages.

Martin Killias
Président de Patrimoine suisse

