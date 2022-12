Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, peut tenter de faire illusion en parlant d’une «décision consensuelle». La vérité, c’est qu’avec la nouvelle répartition des départements fédéraux, on a assisté ce jeudi à une grosse démonstration de force de la droite. Elle occupe désormais les départements clés des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères et, grosse cerise sur le gâteau, de l’Énergie et de l’Environnement. Carton plein.