Combat contre les nuisances – Denges aimerait faire fuir les camions du cœur du village Les dizaines de camions qui traversent chaque jour la commune dérangent les riverains. La Municipalité souhaite agir.

Des Dengereux se plaignaient encore récemment sur les réseaux sociaux du ballet des camions qui circulent chaque jour au cœur de leur village. Bonne nouvelle pour les riverains: la Municipalité a pris les choses en main en faisant valider par le Conseil communal un crédit d’étude qui vise notamment à améliorer cette situation.

«Cet important projet, qui est au stade embryonnaire, a pour but de redynamiser la zone industrielle de La Pale, détaille le syndic Francis Monnin. Mais également, dans l’idéal, d’interdire aux camions qui s’y rendent de traverser notre localité.»

Un «vœu pieux» selon le chef de l’Exécutif: «Je doute que les services cantonaux acceptent cette idée. Néanmoins, ils reconnaissent qu’il faut trouver une solution pour que les poids lourds qui alimentent la zone d’activités passent davantage par la route cantonale 1 et évitent ainsi le centre de Denges. Peut-être pourrait-on au moins les interdire dans un sens.»

Camions ou pas camions, la traversée du village devrait être valorisée et requalifiée.

«On aimerait notamment créer une zone 20 km/h vers l’administration communale et le futur quartier des Ochettes, indique Francis Monnin. On désire également prolonger la zone 30 km/h actuelle jusqu’au giratoire situé au sud de Denges, près du secteur de la Pale. Ce tronçon est presque une autoroute aujourd’hui.»

Chemin piétonnier

En parallèle, le plan d’affectation de la zone industrielle va être revu.

«Il date d’une cinquantaine d’années et doit être adapté, explique le syndic. On souhaite par exemple offrir un aspect paysager plus attrayant, donner la possibilité à certaines enseignes de se placer le long de la route ou encore créer un accès piétonnier permettant aux habitants du quartier des Moulins de descendre au bord de la Venoge.»

