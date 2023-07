Patrimoine communal – Denges rêve de s’offrir une bâtisse historique La Municipalité souhaite acquérir la maison Monod (1837) en vue d’un usage public. Une volonté onéreuse mais encouragée par le Conseil. Maxime Schwarb

Connu des habitants sous le nom de maison Monod, le bâtiment fait l’objet des convoitises de la Commune de Denges, qui y verrait bien une affectation publique. 24HEURES/CHANTAL DERVEY

Datée de 1837 et classée d’importance régionale, la bâtisse figure sur les étiquettes des bouteilles du vin communal de Denges. Si la maison Monod est déjà en quelque sorte la carte de visite du village, la Municipalité aimerait désormais faire un pas de plus, et l’acquérir.