Hockey sur glace – Denis Malgin, le happy end Les derniers détails entourant la prolongation de prêt de l’attaquant de 23 ans sont réglés. Celui-ci terminera la saison à Lausanne. Jérôme Reynard

Denis Malgin a inscrit 11 buts et 11 assists en 19 matches cette saison. keystone-sda.ch

Plus rien ne semble empêcher un happy end dans le dossier Denis Malgin au Lausanne HC. Ignoré au ballotage la semaine passée en NHL, l’attaquant des Toronto Maple Leafs devrait officiellement prolonger son prêt chez les Lions dans les prochains jours. Selon Petr Svoboda, les derniers détails de la transaction seraient en effet réglés. «Nous avons le feu vert de la franchise et du joueur, nous a révélé lundi le boss des opérations hockey du LHC, joint par téléphone. Il manque une signature, mais tout sera finalisé une fois que l’équipe sera sortie de quarantaine (ndlr: jeudi, a priori).»

Originellement prêté jusqu’à la reprise du championnat NHL, prévue ce mercredi, le joueur de centre de 23 ans va donc rester en Suisse jusqu’au terme de la saison de National League. Le club vaudois peut le vivre comme un soulagement. On parle ici de l’un des Lions les plus influents sur la glace, du plus efficace en tout cas (11 buts et 11 assists en 19 matches).

Pas de quarantaine adaptée

Avec ou sans Malgin, Lausanne n’est pas tout à fait la même équipe. Reste désormais à savoir dans quelle forme celle-ci reviendra au jeu. Placée en quarantaine collective depuis mercredi dernier (11 cas positifs), elle n’est toujours pas autorisée à s’entraîner par petits groupes comme cela avait été le cas en novembre et comme cela semblait se dessiner en fin de semaine.

«Nous avons dû repasser des tests afin de vérifier s’il s’agit ou non de la nouvelle souche du Covid-19 provenant du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, nous a expliqué le directeur sportif du LHC, John Fust. Nous sommes dans l’attente des résultats.»