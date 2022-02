Football – Denis Zakaria a attendu son heure, pas Dusan Vlahovic Le Serbe a inventé un but génial pour sa première apparition en Ligue des champions après 32 secondes, en 8e face à Villarreal. Puis la Juve, avec son demi genevois en fin de match, s’est endormie. 1-1 score final. Florian Vaney

Leonardo Bonucci en délicatesse physique, Giorgio Chellini et Paulo Dybala à l'infirmerie, une 4e place bien loin du trio de tête en Serie A: la Juventus se cherche des stars pour continuer à exister en ce début d'année. En plus d’un avenir en Coupe d’Europe. Chaque sortie des Turinois n'est pas un spectacle, le 1-1 concédé vendredi face au Torino fait tache. Alors, lorsque Dusan Vlahovic invente quelque chose de magique, c'est tout un club qui souffle. Pas seulement pour le retour sur investissement d'un buteur fraîchement acheté 70 millions d'euros à la Fiorentina. Surtout pour mettre des paillettes dans les yeux des suiveurs parfois blasés d'un des géants d'Europe.

Les coups d'éclats peuvent prendre plusieurs formes. Celui du Serbe, mardi en 8e de finale de la Ligue des champions face à Villarreal, vaut pour son caractère inattendu. À l'heure où beaucoup avaient les yeux distraits d'un début de match, Vlahovic parlait record. 32 secondes, c'est le temps qu'il lui a fallu pour surprendre tout le monde. À commencer par les deux centraux et le gardien espagnols. Personne n'avait imaginé que, de ce long ballon en avant de Danilo, l'attaquant de la Vieille Dame allait en faire un cadeau pour les yeux.

Son contrôle de la poitrine devait l'emmener à la merci de ses cerbères. En un geste, cette frappe croisée enchaînée quasiment dos au but, Dusan Vlahovic a modifié le cours d'un match et inscrit son nom dans les registres des exploits à côté des plus grands. Au fait, il s'agissait de la première minute de sa carrière en Ligue des champions...

Chelsea s’évite une mauvaise surprise

Ensuite, il a fallu attendre. Attendre que Denis Zakaria ne fasse son apparition sur le terrain. Loué par la critique et son entraîneur depuis son arrivée à Turin, le Genevois a pointé le bout de ses crampons pour les 10 dernières minutes. Sans être en mesure de peser sur le dénouement de la partie. On devrait vite le retrouver malgré tout.

Attendre, aussi, que la Juve ne sorte de sa léthargie. La réussite venue d'ailleurs de Vlahovic ressemblait finalement à un signe avant-coureur du vide offensif des Italiens. Aucune surprise lorsque l'excellent Etienne Capoue trouvait Dani Parejo seul pour égaliser (66e). Villarreal avait pris depuis longtemps ses quartiers dans le camp visiteur. 1-1 score final. Si la Juventus entend enfin retrouver les quarts de finale, elle devra en faire plus au retour. Dans trois semaines.

Chelsea est resté à l'abri d'une mauvaise surprise dans l'autre rencontre de mardi. Kai Havertz a mis le champion en titre en sécurité dès la 8e minute face à Lille. Christian Pulisic a inscrit le but de la sécurité à l'heure de jeu. L'ancien Bâlois Edon Zhegrova a foulé la pelouse de Stamford Bridge durant 10 minutes.

