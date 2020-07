Aménagement du territoire – Dénouement heureux au centre sportif de Mex La création d’un centre équestre a débloqué une situation inextricable et permis la réouverture d’un restaurant. Sylvain Muller

Complémentaires En créant l’écurie La Chamberonne sur le site d’un ancien complexe sportif à Mex, Laurent Goy a permis la réouverture du restaurant des lieux, repris en l’occurrence par Huseyin Sahin, déjà tenancier de deux autres établissements sous l’enseigne La Rive à Morges. Vanessa Cardoso

Enfin! Après quasiment vingt années de blocages, de déceptions, d’énervements et de procédures diverses et variées, le centre sportif de Mex a retrouvé sa vocation première et le restaurant qui va avec. Et tout cela est en partie dû à la narration par 24 heures de cette situation devenue inextricable.

«Passant régulièrement devant, je connaissais bien les lieux, raconte Laurent Goy. Lorsque j’ai découvert l’article, j’ai tout de suite pensé que ce serait l’endroit idéal pour concrétiser mon rêve de longue date: la création d’un centre équestre et d’une école d’équitation.» Ce maréchal-ferrant de métier est en effet passionné de monte western en général, et de reining en particulier. Une discipline exigeante où le cavalier fait réaliser à sa monture des figures spectaculaires comme des arrêts glissés. Et il souffrait surtout du manque de structures adaptées en Suisse romande pour s’entraîner.

Troisième La Rive

Le quadragénaire a donc posé les grandes lignes de son projet, contacté les différents intervenants et… attendu. «Pendant une année, je n’ai pas eu de nouvelles. Mais un jour le propriétaire m’a rappelé et m’a dit qu’il était d’accord de me louer le site, pour autant que j’aie un restaurateur!» Une annonce permettra de rapidement dénicher un exploitant, en l’occurrence Huseyin Sahin, déjà tenancier du restaurant La Rive et du lounge bar du même nom, tous deux à Morges.

«J’ai tout de suite vu le potentiel de ce lieu situé en bordure d’une route cantonale», explique le restaurateur qui a eu fin nez. La Rive Mex a pu afficher pour la première fois «complet» quelques jours à peine après son ouverture.

Monte classique ou western

Mais revenons aux chevaux. Depuis avril 2019, Laurent Goy et ses proches ont consacré tout leur temps de libre à la création d’un premier carré de dressage, à la pose de près d’un kilomètre de barrière et la construction d’un paddock. Mais L’Écurie de La Chamberonne a pu officiellement voir le jour ce printemps. «Et comme on vient de recevoir les poneys que nous attendions, nous pouvons lancer les activités de nos deux écoles d’équitation en monte classique ou en monte western».

«La solution trouvée va redynamiser la zone» Gregory Wyss, syndic de Mex

Syndic de Mex contraint d’avoir dû mettre le holà il y a deux ans et demi, Gregory Wyss est ravi de ce dénouement: «Nous sommes très contents que les exigences de la zone soient enfin respectées (ndlr: l’exploitation du restaurant ne peut se faire que dans le cadre du fonctionnement d’un centre sportif, ce qui n’a pas été le cas durant de nombreuses années). La solution trouvée va redynamiser la zone et nous espérons qu’elle soit la plus pérenne possible.»

Victime collatérale

Seul regret de l’élu, que le restaurant Maison thaï ait été dû quitter les lieux. «C’est une victime collatérale et il est bien dommage que nous ayons dû en arriver là pour qu’une solution soit trouvée.» Patron du restaurant, Alain Giupponi garde d’ailleurs un goût amer de cet épisode: «Nous avons perdu dans l’histoire une somme très importante, et se battre pour tenter de récupérer quelque chose semble illusoire.» Après avoir déménagé son établissement de Froideville à Vidy, puis de Vidy à Mex, il a donc décidé de prendre sa retraite. Ou presque: il a en effet contribué à l’ouverture de Maison thaï à Pully et à Conthey.