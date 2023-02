Saison musicale à Aigle – Densité électronique et acoustique Tovel, alias Matteo Franceschini, livre sa dernière création, «Gravity», au Théâtre Waouw. Matthieu Chenal

Dans «Gravity», Tovel (alias le compositeur italien Matteo Franceschini, Lion d’argent en 2019 à la Biennale de musique de Venise) propose une musique décidément expérimentale, slalomant entre le classique et l’électronique, où le piano (Bertrand Chamayou dans l’album), le saxophone et les cordes se confrontent aux sons des synthétiseurs modulaires et aux effets lumineux de Dan Azzopardi. A. Lauriol

La première saison des Amis de la musique, à Aigle, fait décidément dans l’éclectisme le plus large: après la Bachbox multimédia de septembre, le jazz mâtiné de classicisme de William Greco, le violon solo fantasque de Francesco D’Orazio en décembre, voici, du 24 au 26 février, le fleuron de la scène électronique mise en scène par Tovel.

La programmation de Matthieu Mantanus se voulait comme telle depuis le début: «Pour moi, une nouvelle saison musicale est l’occasion rêvée de décloisonner, brouiller les pistes, surprendre, et permettre au public de se positionner face à l’art auquel il assiste, qu’il soit du XVIIIe siècle ou d’aujourd’hui», avance le pianiste et initiateur de cette rafraîchissante offre culturelle.

Entre classique et electro

En première suisse donc ce week-end, Tovel, alias le compositeur italien Matteo Franceschini, Lion d’argent en 2019 à la Biennale de musique de Venise, présente à Aigle «Gravity», son nouvel album électronique. «Gravity», ou la création d’une polyrythmie dense et bouleversée, semblable à la formation des planètes: une matière qui obstrue progressivement l’espace», écrivaient Elahé Hemici et Cassandre Bouhours lors de la présentation du projet à Paris. Un show son et lumière pour une musique décidément expérimentale, slalomant entre le classique et l’électronique, où le piano (Bertrand Chamayou dans l’album), le saxophone et les cordes se confrontent aux sons des synthétiseurs modulaires et aux effets lumineux de Dan Azzopardi.

