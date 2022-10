CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Depardieu chante Barbara Gagnez 10 x 2 billets pour Depardieu chante Barbara, le mercredi 2 novembre 2022 à 20h au Théâtre de Beaulieu, Lausanne.

Depardieu chante Barbara DR

Les deux n’étaient pas faits pour se rencontrer, ni pour être amis. Et pourtant, une alchimie aussi puissante qu’inattendue est née entre la dame en noir et celui qu’elle surnommait «l’amant à mille bras». Inconditionnel admirateur de l’interprète de L’Aigle Noir, Gérard Depardieu avait partagé la scène avec elle en 1986, dans le conte musical «Lily Passion».

Plus de vingt ans après sa disparition, il rend hommage à son amie avec sobriété et élégance en portant à la scène ses plus belles œuvres. Salué par la critique et acclamé par le public, ce spectacle est exceptionnel d’émotion et de simplicité. Une soirée très attendue à vivre dans le nouvel écrin du Théâtre de Beaulieu, fraîchement rénové.

Informations complémentaires: opus-one.ch

