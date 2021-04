Canton de Vaud – Départ du directeur de la prison de la Croisée à Orbe Alain Broccard, à la tête de la prison de la Croisée à Orbe (VD), a remis sa démission pour le 30 juin prochain.

La prison de la Croisée à Orbe (VD) se cherche un nouveau directeur après la démission d’Alain Broccard au 30 juin 2021 (photo d’archives). Keystone/Salvatore Di Nolfi

Alain Broccard, directeur de la prison de la Croisée à Orbe (VD), a remis sa démission pour le 30 juin prochain, après plus de sept années passées à la tête de l’établissement. Le poste sera mis au concours dans les meilleurs délais, annonce le canton mercredi.

Arrivé le 1er août 2013 au Service pénitentiaire (SPEN) pour reprendre la direction de la prison de la Croisée, Alain Broccard a mené de nombreux projets à la plus grande satisfaction de la direction du SPEN. Il a notamment répondu aux défis de l’établissement dans un contexte de surpopulation carcérale, et plus récemment en période de Covid-19, relève un communiqué.

Alain Broccard a désormais exprimé le souhait de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Valérie Petignat, directrice adjointe de la prison de la Croisée, assurera l’intérim dès le 1er juillet.

ATS

