Perroquets de Mon-Repos – Déplumés, moches et vieux certes, mais en bonne santé La Ville a demandé un contrôle vétérinaire des volatiles, après qu’un éleveur italien d’aras s’est dit scandalisé par l’état du couple d’oiseaux. Les résultats sont rassurants. Laurent Antonoff

Les aras de la volière de Mon-Repos ont été contrôlés par une vétérinaire à la demande de la Ville. FLORIAN CELLA

«Il faut que vos aras soient rapidement examinés par un vétérinaire.» C’était le cri du cœur d’un éleveur italien de perroquets dans nos colonnes au début du mois d’août. En visite chez sa fille à Lausanne, il s’était dit scandalisé par l’état d’un couple de ces oiseaux exotiques, piteux et tout déplumés dans les volières du parc de Mon-Repos. Touchée par cette situation, la municipale Natacha Litzistorf a demandé une expertise. Verdict: oui, les oiseaux sont vieux et déplumés, mais ils sont dans un bon état général.

La vétérinaire a tout d’abord réalisé un contrôle visuel de tous les oiseaux répartis dans les volières de Mon-Repos. Il en ressort que l’état général des volatiles est bon, qu’ils ne présentent aucun signe de maladie et que leur comportement est «normal». Les volières sont en conformité avec la loi fédérale sur la protection des animaux concernant les espèces hébergées. Les installations sont propres. La nourriture et l’eau sont présentes en qualité et en quantité adéquates, et des branches fraîches sont mises à disposition des perroquets et changées régulièrement pour enrichir leur environnement.