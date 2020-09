Téléphonie – Dépôt d’une pétition contre la 5G dans le Jura Un collectif a remis lundi à la chancellerie d’Etat une pétition demandant l’abandon du projet d’antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura et le respect du principe de précaution.



La pétition a été lancée début août après la publication d’une demande de permis pour activer la 5G sur une antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura à Delémont (photo d’illustration) KEYSTONE

L’opposition à la 5G ne faiblit pas dans le canton du Jura. Un collectif baptisé «Jura non 5G» a remis lundi une pétition munie de plus de 4300 signatures à la chancellerie d’Etat à Delémont. Le texte demande l’abandon du projet d’antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura et le respect du principe de précaution voté par le Parlement jurassien il y a une année.

Le collectif estime qu’obtenir un si grand nombre de signatures en un peu plus d’un mois, sans être vraiment présent dans l’espace public en raison du Covid-19, est un signe fort de la méfiance des habitants envers le développement de cette technologie. Plusieurs communes jurassiennes ont déjà décrété un moratoire.

La pétition cantonale a été lancée début août après la publication d’une demande de permis pour activer la 5G sur une antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura à Delémont. La 5G sera à nouveau à l’ordre du jour du Parlement jurassien qui débute mercredi.

ATS/NXP