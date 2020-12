Covid-19, reflux de 2e vague, éviter la 3e; 5041 cas recensés en Suisse jeudi, pour 212 hospitalisations et 87 décès, 33’067 tests transmis, soit un taux de positivité à 15,24%; pas plus de 5 personnes par pièce, 1 m 50 de distance, au lit à 19 h; 10 jours de quarantaine si vous rentrez d’un pays déclarant 60 nouveaux cas pour 100’000 habitants en 14 jours; 13 fr. 90 la boîte de 50 masques, 70’000 vaccinations par jour dès janvier 2021 selon certains des 12’000 articles de presse du jour sur le sujet (estimation raisonnable); 31 milliards d’aide fédérale, PIB en chute de 8,2% au 2e trimestre; 23 cantons avec 23 façons de faire, qui se sont fait dire leurs 4 vérités par les 7 Sages ce 8 décembre. Et toujours 0 spectacle, 0 rassemblement, 0 occasion de se changer les idées.

Pour qui trouve peu de joie et de poésie dans les chiffres, l’aspect éminemment quantifiable – et sans cesse quantifié – de la crise sanitaire ajoute une bonne louche de déprime à l’affaire. Une période de «hard facts», sèche, à l’os. Foin de pensées ou de songes collectifs, il s’agit de compter. Est-ce parce qu’on cherche désespérément à coller au plus près à ces phénomènes qui nous dépassent? Au vu des tensions et des engueulades qui surgissent dès qu’il s’agit d’interpréter ce qu’on vit, il est vrai qu’on peut au moins tomber vaguement d’accord sur des nombres, des courbes qui montent et qui descendent.

Gregory Wicky

Tout ça n’est pas bien folichon. Principalement, bien sûr, pour ceux qui peinent à joindre les deux bouts ou craignent directement pour leur gagne-pain. Ajoutez à tout ça une bonne vieille déprime saisonnière – ah, décembre, son absence de lumière, ses bilans annuels navrants, ses injonctions à succomber à la magie de Noël, déjà douteuses lors d’années ordinaires – et on est dans le dur.

Combien de temps tout ça va-t-il durer? Qui sait. Est-ce qu’après les Trente Glorieuses, puis les quatre décennies qui ont suivi (souvent comparées défavorablement, mais qu’avec le recul, on aurait envie d’appeler les Quarante Vraiment Pas Si Mal Tout Compte Fait), on est parti pour les Vingt Virales, ou pire, les Trente Pandémiques? Espérons qu’il n’y aura pas besoin de trop compter.