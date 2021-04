Marché de l’électricité – Depsys fonce dans le secteur de l’énergie en mode courant fort La start-up de Puidoux multiplie les contrats pour ses solutions de gestion intelligente des réseaux qui intègrent les énergies renouvelables. Jean-Marc Corset

Janvier 2021. Michael De Vivo, cofondateur de Depsys SA, à Puidoux. Depsys © Céline Michel/Promove

Âgée de moins de 10 ans, la société Depsys, spécialisée dans les systèmes de gestion intelligente des réseaux de distribution d’électricité, tisse sa toile à vitesse grand V en Suisse romande. Mais aussi au-delà des frontières où l’entreprise – qui compte déjà quelque quarante gestionnaires de réseaux dans le monde – a de grandes ambitions.

Issue de la HEIG-VD, la Haute École d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains, et installée depuis cinq ans maintenant dans la zone industrielle de Puidoux, la jeune entreprise multiplie les contrats avec des acteurs importants du secteur. Elle a annoncé récemment avoir vendu ses solutions d’analyse et de gestion intelligente des réseaux électriques (smart grids) au groupe Romande Énergie, Viteos (NE) et à des compagnies vaudoises (SEIC, Gland), genevoises et valaisannes. Le premier compte déjà 700 sous-stations équipées sur son réseau moyenne tension, soit un cinquième.

Contrôle des pics de consommation

Sa plateforme du nom de GridEye – qui combine un boîtier de capteurs sophistiqués et un logiciel associant intelligence artificielle, algorithmes et cloud – permet de connaître l’utilisation du réseau en temps réel. Les gestionnaires peuvent ainsi contrôler les pics de consommation, injecter le courant selon les besoins et gérer l’apport des énergies renouvelables tirées des éoliennes ou installations solaires si dépendantes des conditions météo. Un tel outil de numérisation des installations, du premier au «dernier kilomètre», s’avère indispensable pour le marché de l’électricité, particulièrement en cette phase de transition énergétique.

Le système Depsys, affirme la société, couvre aujourd’hui près des trois quarts des réseaux à basse et moyenne tension de Suisse romande. Son CEO Michael De Vivo, un des trois cofondateurs, n’hésite pas à parler d’un tournant décisif pour les réseaux électriques: «D’un monde opaque, uniforme et figé sur l’offre, ils basculent vers un écosystème où consommateurs et distributeurs dialoguent via des données immédiates, et où les flux d’énergie doivent répondre aux exigences de sécurité, de fiabilité et de durabilité».

L’entreprise compte désormais une quarantaine collaborateurs. Elle a embauché une dizaine de personnes en 2020 et ce n’est pas terminé, précise Marianne Tamborini, responsable marketing. Elle compte notamment encore engager des ingénieurs pour poursuivre le développement de sa technologie, qui a atteint sa maturité selon elle. Depsys dispose d’une succursale en Allemagne, pays à la pointe de son expansion internationale. Mais elle ambitionne de conquérir aussi les pays nordiques, le marché asiatique, où elle est déjà présente, ainsi que l’Amérique du Nord. Pour cela, elle prépare une nouvelle levée de fonds cette année (montant à déterminer) après avoir réuni plus de 13 millions de francs en 2019.

