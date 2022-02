Lacs de Morat et de Neuchâtel – Depuis 150 ans, la flotte lutte contre vents et hautes eaux La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat a été fondée en 1872. Retour sur son histoire et coup d’œil aux festivités commémoratives. Frédéric Ravussin

Construits respectivement en 1912 et 1913, le «Neuchâtel» (à g.) et le «Fribourg» accostent dans le port d’Estavayer-le-Lac vers 1960. LNM – DR

La LNM (Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat) fête cette année ses 150 ans. Son histoire étant tout sauf un long fleuve tranquille, ses capitaines, équipages et dirigeants successifs ont dû se battre presque continuellement pour atteindre cet âge plus que respectable. Ils ont lutté contre vents et hautes eaux, mais aussi contre des coups du sort financiers qui n’ont cessé de marteler les coques de leurs bateaux.