Lieu de détente à Ollon – Depuis cet été, ça douille à la «gouille» La Municipalité a décidé de rendre le parking de l'étang du Duzillet payant. Le bénéfice permettra de financer une partie des coûts de nettoyage.

La «gouille» du Duzillet, un étang proche de tout et donc particulièrement prisé à la belle saison. Chantal Dervey/Archives 24 HEURES

Les réseaux sociaux viennent de s’en emparer. Les internautes y révèlent que le parking de l’étang du Duzillet, environ 160 places, est désormais payant. Du 1er mai au 31 octobre, indique l’horodateur fraîchement installé en bordure de la «gouille», très populaire à la belle saison.

La décision a été prise «dans le but de contribuer aux coûts de nettoyage et d’entretien du périmètre par les Services communaux, car les deux actions annuelles de nettoyage entreprises par les Amis de la gouille ne suffisent pas, et de loin, au vu des incivilités grandissantes et du littering toujours plus important», déclare la Municipalité d’Ollon.

La «gouille» du Duzillet est un étang situé à Saint-Triphon. Sa profondeur n’excède pas 15 mètres, la faune et la flore y sont variées et prolifiques. On peut y pêcher, comme faire des grillades sur les installations fournies. Pas de surveillance, chiens tenus en laisse, embarcations sur le lac et feux alentour strictement interdits.

«Réactions mitigées»

Sur Facebook, les nombreuses réactions sont majoritairement positives. Dans le monde non virtuel, on rencontre des réactions plus tranchées: «Il y a ceux d'Ollon qui comprennent et nous soutiennent, d'autres qui estiment que, payant des impôts, ils devraient bénéficier d'une forme de gratuité, détaillent les autorités. Et il y a ceux des autres communes, soit qui comprennent, soit qui crient au scandale! Difficile de contenter tout le monde.»

«Difficile de contenter tout le monde.» Les autorités boyardes

Une baisse de la fréquentation a été enregistrée en semaine selon l’Exécutif qui dressera «un bilan en fin de saison». Les édiles espèrent que la Commune encaissera suffisamment d’argent «pour réduire de manière significative les coûts».

La Municipalité a favorablement répondu aux citoyens et utilisateurs en modifiant les plages horaires payantes afin que les baigneurs du matin puissent profiter gratuitement de la «gouille». Elle envisage d’installer à l’avenir deux places de parking pour handicapés et un emplacement pour les motos. Elle rappelle que les bus de MobiChablais desservent le Duzillet.

