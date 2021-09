Homophobie – Depuis la Suisse, Alain Soral attaque la communauté LGBT+ L’idéologue de la droite radicale exilé à Lausanne a tenu des propos très violents contre les personnes queer de ce pays. Des plaintes pénales sont envisagées. Dominique Botti

En mars 2015, Alain Soral comparaissait à Paris après avoir posté une photo sur laquelle il faisait une «quenelle», geste considéré comme antisémite, devant le Mémorial de la Shoah à Berlin. Loic Venance / AFP / Keystone

L’extrémiste de droite Alain Soral, condamné en France à de multiples reprises pour des propos haineux, exilé à Lausanne depuis deux ans, a-t-il commis le dérapage de trop sur territoire helvétique? Alors que la CICAD, à Genève, dénonce des provocations antisémites depuis son arrivée, voilà que le pamphlétaire s’en prend maintenant violemment à la communauté LGBT+. Dans une vidéo diffusée sur internet, le polémiste s’insurge contre un article récent de la «Tribune de Genève» et «24 heures». L’homme, agacé, ne critique pas seulement une supposée fake news. Il attaque aussi personnellement son auteure, Cathy Macherel. Selon lui, la journaliste est une «grosse lesbienne». Cette «militante queer qui se bat aussi pour les migrants» fait partie d’un groupe de «gens ultraminoritaires» qui le «harcèlent». Au passage, il précise que «queer» – un terme qui englobe les orientations sexuelles non dominantes – signifie «désaxé» en anglais.

«Désaxée»

Son fiel ne s’arrête pas là. Il s’accompagne d’une mise en scène. La vidéo a été publiée sur le site de l’association Égalité & Réconciliation (E&R), présidée par le dénonciateur. Sur la même page, la photo de la collaboratrice de la «Tribune de Genève» et «24 heures» (propriétés de Tamedia, éditeur du «Matin Dimanche») est exhibée en grand format. Ses noms et prénoms figurent dans la légende. En dessous plus de 80 commentaires défilent. Le ton est outrancier: «dégénérée», «broute-minou», «goudou malsaine», «désaxée». La modération des responsables du site semble inexistante. «Ces attaques sont inadmissibles», réplique la journaliste.

«J’y vois plusieurs infractions potentielles: diffamation (art. 173 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et injure (art. 177 CP).» Robert Ayrton, avocat lausannois

Difficile de comprendre pourquoi Alain Soral s’attaque aujourd’hui en Suisse à la communauté queer. L’article en question n’aborde pourtant pas cette thématique. Publié le 30 août 2021, le texte évoque la diffusion en Suisse de l’idéologie soralienne. Le lecteur y apprend que le pamphlétaire qui vit sur l’arc lémanique propose un cycle de conférences à Genève. Cet événement fait partie du programme 2021-22 de l’Université de E&R. Quatre jours après la publication de cet article, la vidéo et la photo de la journaliste se retrouvaient sur le Net.

Il a déjà choqué les Suisses Afficher plus Alain Soral s’est installé en Suisse pour fuir la justice française et poursuivre ses activités au sein de l’association Égalité & Réconciliation (E&R) qu’il a cofondée en 2007. Et ce n’est pas la première fois qu’il choque les Romands. En 2020, il avait publié plusieurs clichés douteux sur les réseaux sociaux. Dont son portrait, pris sur les rives du lac Léman, le montrant en train de faire une «quenelle». Ce geste polémique a déjà été considéré comme un acte antisémite dans une affaire genevoise par le Tribunal fédéral. La Ville de Lausanne et la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) avaient dénoncé le cas à la justice. En vain. Dans la récente vidéo contre la journaliste de Tamedia, Alain Soral s’en prend encore une fois à la CICAD et à son secrétaire général, Johanne Gurfinkiel. Il affirme que le conseiller national Christian Lüscher (PLR/GE) est un «envoyé» de cette organisation qui serait illégitime et tenterait d’importer les tensions communautaires Suisse.

Multirécidiviste

Ce n’est pas la première fois qu’Alain Soral fait parler de lui en Suisse. Ce proche de l’humoriste polémique Dieudonné est plutôt connu en France. Ses déclarations contre les juifs, les homosexuels et ceux qu’il considère comme ses adversaires lui ont parfois valu des ennuis judiciaires. Ce multirécidiviste a déjà été jugé à Paris pour antisémitisme, négationnisme, haine raciale. La prison le guette. C’est pour lui échapper qu’il a décidé de s’installer à Lausanne. «Étant double national et Suisse de nationalité, je ne suis pas extradable, et c’est pour cela que je suis en liberté aujourd’hui», a-t-il déjà expliqué.

Depuis un an, l’homophobie est pénalement interdite en Suisse.

Ce nouveau dérapage en Suisse pourrait être celui de trop. L’avocat lausannois Robert Ayrton estime que ces propos homophobes rendus publics tombent sous le coup de la loi. «J’y vois plusieurs infractions potentielles: diffamation (art. 173 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et injure (art. 177 CP).» Le pénaliste ajoute que la journaliste qui est ciblée pourrait déposer une plainte pénale. Une association représentant les membres de la communauté queer, que l’exilé traite de «désaxés», pourrait dénoncer le cas. Selon Me Ayrton, le for est dans le canton de Vaud.

«Choquant», «dégoûtant»

Les associations communautaires, à qui nous avons soumis la vidéo, sont du même avis. Dialogai s’insurge contre ces déclarations «choquantes» et «dégoûtantes». Son président, Matthias Erhardt, rappelle la volonté populaire: depuis un an, l’homophobie est pénalement interdite en Suisse. «Les propos d’Alain Soral sont inacceptables. Nous nous sommes battus, aux côtés de nombreuses personnes alliées pour qu’ils soient bannis et réprimés par la loi. Le peuple suisse, qui a dit oui à plus de 63% à cette réforme du Code pénal, attend maintenant des autorités judiciaires que ce genre de dérives soit poursuivi et les auteurs punis.»

«Lorsque la justice tolère de tels comportements, elle encourage indirectement les grossièretés qui vont malheureusement parfois jusqu’aux attaques physiques. Par une condamnation, elle donnerait un signal clair contre la haine et l’intolérance.» Muriel Waeger, directrice romande de Pink Cross

Le président de Dialogai envisage de dénoncer le cas à la justice. Tout comme Pink Cross, association faîtière des organisations gays en Suisse. Sa directrice romande, Muriel Waeger: «Lorsque la justice tolère de tels comportements, elle encourage indirectement les grossièretés qui vont malheureusement parfois jusqu’aux attaques physiques. Par une condamnation, elle donnerait un signal clair contre la haine et l’intolérance.» La journaliste ciblée ajoute: «Alain Soral vante la tranquillité suisse? Il n’a pas l’air de savoir que dans ce pays des lois protègent aussi les citoyens des semeurs de haine.»

Un ras-le-bol général

Alain Soral semble avoir mis le feu à son refuge lausannois. L’avocat vaudois Robert Ayrton estime que ça suffit. «Hier les juifs, aujourd’hui les juifs et les homosexuels, et demain?» s’inquiète-t-il. D’autres Vaudois dénoncent cette volonté de provoquer des tensions communautaires en Suisse. Le municipal de la Ville de Lausanne Pierre-Antoine Hildbrand avait déjà signalé à l’extrémiste qu’il était le bienvenu tant qu’il respectait le Code pénal. Le magistrat déclare: «En tant que responsable de la politique LGBT+ de la Ville de Lausanne, je condamne ces attaques homophobes qui s’ajoutent aux attaques antisémites précédentes.»

Cette nouvelle polémique s’inscrit dans un contexte sensible. La gay pride s’est déroulée hier à Genève. La votation fédérale sur le mariage pour tous aura lieu à la fin du mois. Alain Soral a-t-il voulu livrer un message politique? Contacté, l’intéressé n’a pas réagi à nos sollicitations, tout comme la direction du site E&R. Le procureur général du canton de Vaud, Éric Cottier, précise que ce n’est que dans le cadre d’une procédure conforme à la loi qu’il peut juger de la légalité ou pas d’un dossier.

