Depuis Lausanne, Lyria veut concurrencer l’avion

TGV Lyria revoit de fond en comble son offre entre la Suisse et la France: nouvelles rames deux étages, nouveaux horaires, nouveaux tarifs, nouvelle classe. Dès le 15 décembre, la compagnie augmentera le nombre de liaisons quotidiennes entre Lausanne et Paris via Genève.

Alors que la question climatique est au centre du débat, Lyria compte bien gagner des parts de marché sur le transport aérien. Son directeur général, Fabien Soulet, explique la «transformation historique» de son offre pour être compétitif: «Nous voulons qu’il n’y ait plus aucune raison de prendre l’avion pour voyager entre la Suisse et la France. Pour ce faire, nous allons proposer d’une part la «Business 1re» depuis Lausanne, dès le 15 décembre, afin d’attirer une clientèle qui cherche une offre qualitative. D’autre part, nous allons multiplier les prix avantageux et les rendre plus disponibles, pour une clientèle qui cherche à voyager de manière économique.» Le TGV à l’avantage sur l’avion de circuler du centre de Lausanne au centre de Paris sans changement, sans contrôle de sécurité.

Prix d’appel à 34 francs

Pour contrer les compagnies aériennes low cost, Lyria remanie sa politique tarifaire. Avec l’entrée en vigueur du nouvel horaire à mi-décembre, il sera possible de voyager sur Paris pour 34 francs. Prix d’appel en classe «standard». Les billets sont mis en vente dès jeudi. «En plus de ces prix d’appel, nous allons renforcer la disponibilité des tarifs à 57 francs pour multiplier les opportunités de voyage à prix économique vers Paris, précise Fabien Soulet. Nous visons une augmentation de la fréquentation de nos trains. Avec les nouvelles rames et les nouveaux horaires, nous allons offrir 30% de places en plus. C’est le pari que nous faisons.»

Actuellement, TGV Lyria propose 13'500 places par jour entre la France et la Suisse. La compagnie en mains publiques (propriété de la SNCF à 74% et des CFF à 26%) a investi près de 600 millions dans des rames à deux étages complètement réaménagées. Avec ce nouveau matériel roulant et des liaisons plus fréquentes, le nombre de places quotidiennes passera à 18'000. «Cela correspond à 120 vols d’Airbus A320 chaque jour», calcule Fabien Soulet.

Le deuxième angle d’attaque est qualitatif. TGV Lyria s’apprête à introduire ce que la société appelle la «Business 1re» au départ de Lausanne. Il s’agit de voitures 1re classe, avec personnel, restauration chaude servie à la place, etc. Cette offre haut de gamme vise notamment une clientèle d’affaires. La «Business 1re» existe déjà au départ de Genève et de Zurich depuis la fin de 2017. Selon les chiffres de Lyria, cette classe a séduit quelque 80'000 voyageurs en 2018. La compagnie pense s’approcher de la barre des 100'000 en 2019.

Le billet en «Business 1re» sera proposé à 225 francs. «Ce qui est largement en dessous des offres que l’on peut trouver dans l’aérien pour cette classe affaires», note le patron de Lyria.

Feuille de route

Du côté de l’État de Vaud, on indique que «le Département des infrastructures sera attentif à ce que ces tarifs attractifs soient proposés aussi bien sur la ligne via Genève que sur celle via Vallorbe». Cette méfiance vient rappeler que le projet de nouvel horaire de Lyria n’était pas au goût des autorités. En début d’année, celles-ci avaient reproché à la compagnie de délaisser la ligne de Vallorbe au profit de la liaison via Genève. Depuis, les esprits se sont calmés. Une «feuille de route» pour développer la ligne Lausanne-Vallorbe-Dijon a été «actée» par les protagonistes en juillet dernier.