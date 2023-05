Lutte contre la violence domestique – Depuis le meurtre de Carole, Yverdon a renforcé son dispositif Elle a été tuée par son ami en 2018 dans la ville du Nord vaudois qui, depuis, a ouvert un lieu de dialogue avec les victimes. Le procès débute lundi. Dominique Botti

Le féminicide, perpétré au domicile du couple dans le quartier de Sous-Bois, avait provoqué une vive émotion à Yverdon et au-delà. Jean-Paul Guinnard

Carole a été mortellement étranglée par son compagnon, chez eux à Yverdon-les-Bains, le 15 novembre 2018. Le procès pour assassinat – l’auteur a admis les faits – s’ouvre lundi devant le Tribunal criminel (lire encadré). Ce moment de justice réveillera le cauchemar du féminicide. La mère de trois enfants incarne en effet l’image de la femme battue, victime de son bourreau qu’elle croit aimer et dont elle n’arrive pas à se défaire. «Carole était sous emprise. Elle a vécu deux ans et demi de violence et toujours ce même cycle: coups, pardon, lune de miel et recoups», explique Anne-Louise Gillièron, avocate de la sœur et de feu le père de la victime.