Rencontre à Roland-Garros – Depuis Paris, Severin Lüthi raconte sa nouvelle vie L’ex-coach de Roger Federer n’est pas prêt à revenir à plein temps sur le circuit. Avec les joueurs suisses, il évolue dans l’ombre. Jérémy Santallo - Paris

Severin Lüthi lors d’un entraînement avec Roger Federer au Geneva Open au printemps 2021. KEYSTONE

On l’a retrouvé debout, les coudes sur une barrière, perché en haut des gradins du court 6, un stade qu’il n’a que rarement arpenté à Roland-Garros. Pendant plus de quinze années, Severin Lüthi, l’homme qui murmurait à l’oreille de Federer, a tout vécu: l’ivresse de la victoire (Roland-Garros 2009), l’amertume de la défaite (Wimbledon 2019), les ambiances électriques et les paillettes en coulisses.