Cheseaux-sur-Lausanne – Depuis un demi-siècle, Polyval permet l’intégration par le travail Bien qu’elle emploie des centaines de personnes en situation de handicap, l’entreprise est soumise aux règles du marché. Alain Detraz

L’atelier multiservice de Polyval est chargé, en cette période, de réaliser la mise sous pli des cadeaux de fin d’année. Christian Brun

«Le président de la Confédération m’a demandé où étaient passés les trous», rigole un employé occupé à l’usinage de pièces métalliques. Le souvenir de la visite de Guy Parmelin est encore dans les esprits des employés du site principal de Polyval, à Cheseaux-sur-Lausanne. Pour ce 50e anniversaire, la visite d’État soulignait bien l’importance de cette institution à but non lucratif qui n’a cessé de s’accroître depuis 1971, date de sa création. Répartie sur neuf sites dans tout le canton, elle emploie plus de 700 personnes, dont une grosse part est en situation de handicap.