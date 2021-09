Votre question sexo – «Depuis une grossesse non évolutive, je n’arrive plus à avoir de rapports sexuels» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

Image d’illustration Getty Images

«Depuis une grossesse non évolutive survenue il y a un an, je n’arrive plus à avoir de rapports sexuels. J’ai peur de tomber enceinte.» – Simone, 35 ans

Réponse:

En lisant votre message, je me suis questionné sur le vécu que vous avez ressenti lors de cette expérience ainsi que sur les manifestations actuelles de ce blocage. Je vais débuter par ce second point. Comment se manifeste ce blocage? Il se peut que vous présentiez des réactions physiques telles que des contractions périnéales associées à des douleurs lors des contacts génitaux. Dans certains cas, ces réactions musculaires empêchent la pénétration.