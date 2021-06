Reportage – Depuis vendredi minuit, danser en boîte est à nouveau autorisé À Genève, si toutes les adresses n’ont pas encore ouvert leurs portes, les premiers clients étaient bien là, au Petit Palace comme au Moulin Rouge, pour guincher un an après la dernière fermeture. Fabrice Gottraux

Genève, samedi 26 juin 2021, juste après minuit. En Vieille-Ville, le Petit Palace accueille ses premiers clients. PIERRE ALBOUY

Et ce sera une fête gigantesque, un immense rituel de retrouvailles, et l’on ira danser tous ensemble sur la plaine de Plainpalais, nus, libres et fous, pour célébrer la fin de la pandémie. Ce n’est pas ça? Pas vraiment. Ou pas encore.

On attendait le 28 juin comme date du retour dans les night-clubs genevois. Surpris par la célérité du Conseil fédéral, on apprend finalement que tout peut ouvrir ce 26 juin. Dans ce cas, pourquoi pas à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi! Minuit passé d’une minute, histoire d’être sûr d’avoir quitté le monde d’avant.