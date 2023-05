Polémique en Inde – «Der Spiegel» accusé de «racisme» à cause d’un dessin de Chappatte Un dessin de presse du Suisse Patrick Chappatte sur la démographie indienne et chinoise est vivement critiqué par le gouvernement indien. Myrtille Wendling

Le journal alémanique «Der Spiegel», qui a publié un dessin du Suisse Patrick Chappatte sur les populations indienne et chinoise, est dans le viseur du gouvernement indien. KEYSTONE/CARSTEN KOALL

Ce mois-ci, la population indienne dépassera celle de la Chine, avec plus de 1,425 milliard d’habitants. Pour illustrer cette actualité, le dessinateur de presse suisse Patrick Chappatte a représenté les deux pays à travers des moyens de mobilité. Publié dans l’hebdomadaire «Der Spiegel», l’un des titres plus lus en Allemagne, ce dessin a fortement choqué le gouvernement indien.

Au premier plan, une locomotive très moderne décorée du drapeau chinois sur son flanc rentre en contraste avec le second plan. Ce dernier montre une série de wagons bondés d’individus. Accrochés aux parois du train ou entassés sur son toit, ces voyageurs représentent la population indienne comme en témoigne le drapeau à l’effigie du pays brandi à l’avant de la machine.

Kanchan Gupta, le conseiller principal du Ministère de l’information et de la radiodiffusion du gouvernement indien, n’a pas pris cette caricature de manière humoristique. Il dénonce au contraire, comme d’autres personnalités politiques et médiatiques indiennes, une représentation «raciste» de l’Inde.

Dans un tweet, il s’insurge: «C’est outrageusement raciste, «Der Spiegel». Caricaturer l’Inde de cette manière n’a rien à voir avec la réalité. Le but c’est de descendre l’Inde et de faire de la lèche à la Chine.»

Le vice-président et porte-parole du BJP – le parti indien au pouvoir — Baijayant Jay Panda, s’est également dressé contre ce dessin de presse. Paru dans un titre outre-Rhin, il n’a pas hésité à renvoyer l’Allemagne à son passé et plus précisément à «l’holocauste».

