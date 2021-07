L’éditorial - Dernier appel avant la fermeture des portes

Troisième dose pour les patients vulnérables, retour du masque, restriction des entrées… Devant l’avancée du variant Delta, Israël serre la vis. Les cas de coronavirus augmentent dans le pays le plus vacciné au monde. Et, selon une étude préliminaire révélée dans la presse israélienne, le vaccin de Pfizer serait moins efficace qu’espéré face à la mutation qui nous préoccupe.

Une première réaction pourrait être d’y voir l’échec de la vaccination. Cela devrait au contraire nous inciter à piquer à tour de bras. La remarque semble contre-intuitive? Elle mérite une explication. Ce virus mute, c’est dans sa nature et cela n’a rien à voir avec la vaccination. Il le fait parce qu’il se reproduit par copie. Or, des erreurs peuvent survenir, un peu comme si nous transcrivions mal un numéro de téléphone.

«Les mutations se produisent quand le virus se réplique chez l’humain. Pour l’éviter, la meilleure réponse reste d’empêcher le plus possible sa propagation.»

Plus le coronavirus fait de copies et plus le risque de changement augmente. En d’autres termes, les mutations se produisent quand le virus se réplique chez l’humain. Pour l’éviter, la meilleure réponse reste d’empêcher le plus possible sa propagation. En vaccinant, puis en adaptant les produits injectés aux variants. La campagne actuelle est devenue une course contre la montre, qui doit être menée partout, et notamment dans des pays moins riches puisqu’une mutation peut s’étendre sur toute la planète.

Ce défi, c’est aussi celui de la Suisse, où le rythme des injections ralentit. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de la piqûre, ou ceux qui préfèrent attendre la rentrée. Mais il ne faut pas oublier que, pour être efficace, une vaccination complète prend six semaines. Or, le virus s’étend de façon exponentielle. C’est donc maintenant qu’il faut réagir si l’on veut éviter de devoir prendre des mesures à l’automne… Et refermer les portes.

