Commerce local payernois – Dernier clou dans le cercueil pour une quincaillerie centenaire L’ancestrale enseigne Rapin, à la rue de Lausanne, brade son stock avant de fermer ses portes. Retour sur cette histoire familiale. Sébastien Galliker

Sous le regard de l’aïeul Louis Rapin (au fond, dans le bureau), Claude et Charlotte Rapin, et sa sœur Béatrice Gaiani, procède ces jours à la liquidation de la quincaillerie familiale. JEAN-PAUL GUINNARD

«On trouvait de tout chez vous. Pour les bricoleurs de la région, cette fermeture est un drame.» Ce témoignage d’un client croisé jeudi à la quincaillerie Rapin rappelle une maxime bien connue à Payerne, disant qu’il y a ici tout ce qu’on ne peut pas dénicher ailleurs. Pas de quoi réconforter le patron Claude Rapin en ces temps de déstockage dans son magasin ancestral de la rue de Lausanne. «Cela fait plaisir, mais on comprend aussi qu’ils sont venus chez nous faute d’avoir trouvé leur bonheur ailleurs. On n’était là plus que pour du dépannage», lâche-t-il.

Celui qui est surnommé «Le Noir» (la couleur historique des Libéraux à Payerne) a atteint l’âge de la retraite en juillet. Son épouse Charlotte et sa sœur Béatrice, aussi employée de la maison, seront retraitées en mars. Conjugués à un chiffre d’affaires en baisse depuis l’explosion du commerce en ligne, ces arguments ont convaincu la famille de sauter dans le train d’une vente de leur bâtisse.

Vaste liquidation

Depuis novembre, les fameuses lames des couteaux Victorinox ou les cocottes et caquelons en fonte font l’objet d’une vaste liquidation, tout comme la visserie ou l’outillage qui a fait la réputation de la maison. «Les caquelons sont partis les premiers», sourit Charlotte, derrière son masque. Pas moins de 15’000 articles étaient à vider, estime Claude. Si plusieurs rayonnages sont déjà vides, quelque 10’000 pièces sont encore à prendre. Le solde du commerce sera vendu en vrac. Vis, boulons, marteaux, écrous, il y en a pour tous les types de bricoleurs.

«Les caquelons sont partis les premiers.» Charlotte Rapin, quincaillière

«Selon le contrat de vente, la maison doit être vidée pour avril. On va liquider le plus possible jusqu’à la fin de l’année, ce qui nous laissera trois mois pour finir de débarrasser. Ce sera sans horaires d’ouverture réguliers comme actuellement, mais les clients seront les bienvenus quand on sera là», reprend l’indépendant, actif aussi dans le milieu des Brandons ou des pompiers.

Bulles de niveau

Dans ce magasin comme on n’en fait plus, les Rapin ont fait évoluer leurs services au fil du temps, tout en maintenant l’échoppe dans son jus. Quand Claude a repris l’affaire, il vendait des fourneaux à mazout. Avant l’ouverture des grandes enseignes de bricolage ou d’agriculture, les outils tels que fourches, râteaux ou bêches ont aussi fait ses beaux jours. Sans compter les produits spécifiques à la pêche et à la chasse, la vente de cartouches étant abandonnée fin 1999. «J’aurais dû passer un cours d’armurier et installer des protections telles que rideau de fer pour continuer. Le jeu n’en valait pas la chandelle», reprend celui qui est aussi chasseur à ses heures.

«L’imprimeur voisin disait aussi à ses «pommeaux» de venir chercher une clé à redresser les italiques.» Claude Rapin, quincaillier

Des générations d’apprentis des maîtres d’état régionaux ont aussi été envoyées sur place pour s’équiper d’une équerre cintrée ou de bulles de niveaux. «L’imprimeur voisin disait aussi à ses «pommeaux» de venir chercher une clé à redresser les italiques. Alors soit je leur préparais un petit paquet vide, soit je les envoyais plus loin en disant qu’on n’avait plus ce produit», rigole le patron.

L’enseigne a été ouverte par Daniel Rapin sous le nom d’Agence agricole payernoise. Le patron pose ici devant son entreprise, probablement un peu avant 1900. DR

Quatre générations

Les premières mentions historiques de ce commerce datent de 1885, quand Daniel Rapin ouvre l’Agence agricole payernoise. Rapidement l’enseigne tourne en quincaillerie, proposant aussi du matériel de chasse. Suite au décès de Daniel en 1921, la société est reprise par Louis, grand-père de Claude, qui occupe aussi le rez-de-chaussée voisin du numéro 34. Au fil des ans, la surface de vente s’étendra sur 150 m² (1954), puis le dépôt à l’arrière côté impasse des Dîmes sera agrandi à 300 m² (1985).

En 1963, Robert Rapin-Bovard représente la 3e génération avec son épouse Marlise. Figure payernoise, membre du Parti libéral, il sera aussi municipal, puis syndic et juge de paix. Vingt ans plus tard, Claude et Charlotte prennent le relais. Claude y travaillait dès 1978 à son retour d’une année en Suisse allemande. «Depuis tout gamin, je suis toujours venu ici donner des coups de main. Ce milieu m’a toujours plu, au contraire de mes deux frères aînés», glisse-t-il. Une aventure dont les ventes en ligne ont fini par scier la branche.