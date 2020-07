Vie politique du canton – Dernière pirouette du journaliste Jean Rüf Connu pour sa plume d’orfèvre et ses mots d’esprit à l’endroit des radicaux en particulier, notre ancien collègue n’est plus. Lise Bourgeois

Jean Rüf fut l’un des observateurs les plus fins du Landerneau cantonal. DR

Les lecteurs pas tout jeunes et les anciens acteurs du milieu politique vaudois se souviennent de Jean Rüf, journaliste et chroniqueur. L’homme de plume est décédé ce 10 juillet à Blonay, quelques jours avant ses 74 ans, après de multiples ennuis de santé, ainsi que le précise sa sœur Isabelle Rüf, connue, quant à elle, pour ses chroniques littéraires. Il fut l’un des observateurs les plus fins du Landerneau cantonal, sinon le plus fin. Engagé notamment à «24 heures» jusqu’à fin 1994, il a analysé avec acuité la vie parlementaire et gouvernementale.

Fils d’un chimiste et de la comédienne Yette Perrin, célèbre animatrice de l’émission «Discanalyse» de la Radio suisse romande, Jean Rüf «maniait la langue comme personne». Gian Pozzy, ancien rédacteur en chef de ce journal, se rappelle un collègue magnifique. «Il me faisait tellement rire!» s’exclame-t-il, navré d’avoir perdu un camarade pourvu d’un «cœur en or».

«Il maniait la langue comme personne» Gian Pozzy, ancien rédacteur de «24 heures».

Il a commencé sa carrière à la Feuille d’avis de Vevey, sous les ordres d’Émile Gétaz, un rédacteur en chef «très à l’ancienne», comme l’évoque son frère Antoine Rüf, lui aussi journaliste. Engagé plus tard à «La Tribune-Le Matin», il y exerce sa plume déjà très documentée. On lui confiera aussi une nanochronique de calembours, titrée «La Pirouette de Jean Rüf»: «Ku Fu le camp», écrit-il au départ de Kurt Furgler.

D’autres rendez-vous hebdomadaires seront pris. Dans «Femina», il rédige le MLH (Mouvement de libération de l’homme). Le chroniqueur est à l’aise dans plusieurs registres. Celui de la satire ne lui échappe pas. Il se gausse, sans jamais les mépriser, des radicaux, alors tout-puissants. Proche de la Distinction et de son Centre de recherches périphériscopiques, il rédige «anonymement» quelques textes, dont, semble-t-il, le «Radical absolu».

Grande sensibilité

Pince-sans-rire d’une grande sensibilité, talentueux, Jean Rüf pouvait faire hurler de rire toute une salle de rédaction (notamment en imitant le bruit du ressac des vagues ou l’accent écossais) sans jamais se départir de sa part de tendresse à l’endroit de ses collègues. Après plus de vingt ans d’analyses de la politique vaudoise, il a choisi de travailler à l’État pour prendre en charge la communication sur Orchidée II, la cure d’austérité de cette époque.

Il n’y resta pas longtemps. Le lettreux, par ailleurs très fort en allemand, a préféré consacrer le reste de sa carrière à la traduction et à l’écriture, publiant notamment deux ouvrages sur Lavaux et les régions du canton de Vaud qu’il connaissait extrêmement bien.