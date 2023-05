Université de Lausanne – Derrière la «Banane», une cathédrale prend forme C’est l’un des chantiers phares du campus qui est à découvrir ce week-end lors de portes-ouvertes. L’extension de l’Unithèque, et sa volumétrie spectaculaire. Visite en avant-première. Vincent Maendly

On n’entend pas que les mouches voler dans l’espace feutré de l’Unithèque, la bibliothèque universitaire de Dorigny. Ce mardi, on perçoit aussi un bourdonnement sourd et mécanique, auquel ne prêtent pas attention les étudiants, penchés sur leur bouquin ou leur ordi. Ils ont la plupart un casque antibruit sur les oreilles, ou des boules quiès. ça aide.