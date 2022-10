Il faut bien avouer que pour «informer sur ses activités d’intérêt général et développer les moyens de communication propres à expliquer ses objectifs, projets, actions, ainsi qu’à faciliter les échanges avec le public», les autorités cantonales ont mis les moyens, ces vingt dernières années, conformément à la loi sur l’information du 24 septembre 2002.

Le site internet de l’État de Vaud est devenu un géant (ou plutôt un minotaure, si l’on pense au dédale de ses pages web) du numérique romand, au sein de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information qui pesait, en 2021, 155,8 millions de francs. Même année, le Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud diffusait environ 430 communiqués, à côté des décisions (sélectionnées) du Conseil d’État et des réseaux sociaux. Un parcours, rapide, dans l’annuaire montre l’existence d’une petite quarantaine de postes de communicants et autres spécialistes du portage de parole. CHUV, UNIL, Justice, Police et autres entités non comprises.

Même si dans les faits la communication du Canton comprend toujours l’idée de présenter son action sous son meilleur jour, repoussant parfois loin les limites de la rhétorique, on peut résolument dire que la mission posée en 2002 par une des lois visant à faire entrer l’administration et le pouvoir vaudois dans la modernité, est atteinte.

Face à cela, on trouve… un poste de préposé à la transparence, sans rôle officiel de surveillance, au sein d’un bureau de huit personnes essentiellement dédiées à la protection des données. Tandis que nombre de communes et de services publics ne se considèrent toujours pas comme soumis à la transparence, c’est à se demander si l’autre volet de la loi de 2002 a réellement été compris. Celui qui consiste à permettre aux citoyens et aux médias de vérifier par eux-mêmes la bonne marche de l’État et des affaires de notre coin de pays, ce qui se traduit, effectivement, par le fait de demander parfois l’accès à des documents sensibles. Mais sensibles pour qui? Il serait bon de se rappeler que ce qui fait la santé d’une démocratie, c’est aussi une administration, et une autorité, qui n’a pas peur d’elle-même.

