Portrait d’Eric Bulliard – Derrière le journaliste, le souffle du romancier Le Fribourgeois a imaginé de formidables fictions à partir d’histoires vraies. Il a remporté le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne avec «La Cabine», son deuxième roman. Caroline Rieder Texte Jean-Paul Guinnard Photo

Eric Bulliard pose sur la terrasse d’un café de la Basse-Ville de Fribourg, un endroit qu’il affectionne.

J-P GUINNARD

Rencontrer Eric Bulliard au café de l’Ancienne gare, à Fribourg, c’est un peu comme s’asseoir dans son bureau, car le lauréat du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne aime écrire dans les bistrots. «C’est un cliché mais c’est vrai. Au café, j’ai l’impression de mieux arriver à me mettre dans une bulle.» À voir tous les gens qui le saluent, on se demande d’ailleurs comment il s’y prend. Car à Fribourg, il connaît du monde parce qu’il y est né et y a toujours vécu, mais aussi par son implication dans la culture de la région, notamment à travers son métier de journaliste et critique littéraire, qu’il exerce depuis plus de vingt ans à «La Gruyère».