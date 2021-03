Élections communales 2021 – Derrière le syndic, tout reste ouvert à Lutry Moins impérial qu’en 2016, le PLR s’estime mieux placé pour faire carton plein. Romaric Haddou

Les libéraux-radicaux veulent récupérer un quatrième siège au Château, perdu il y a cinq ans. Florian Cella

Ce n’est pas le plébiscite du premier tour 2016 mais ça arrange presque le PLR de Lutry. Il y a cinq ans, les libéraux-radicaux présentaient déjà quatre candidats et avaient manqué le carton plein pour dix-neuf voix. Trois élus pour un déçu puisque leur dernier prétendant avait finalement été dépassé par le duo rose-vert au second tour. Cette fois, seul l’actuel syndic Charles Monod (50,23%) est assuré de conserver son siège à la Municipalité.

Il aura manqué huit voix à Étienne Blanc tandis que le troisième sortant, Pierre-Alexandre Schlaeppi, fait 44,38%. Leur collègue Patrick Sutter est juste derrière (43,6%). «Pas de triomphalisme mais je suis raisonnablement optimiste, réagit à chaud le président du PLR local Sébastien Rod. La situation semble plus favorable qu’il y a cinq ans où notre candidat partait seul au second tour. Notre stratégie ambitieuse a été critiquée mais elle apparaît légitime.»

Bien qu’en position de force, les libéraux-radicaux sont en recul. Au profit des Vert.e.s, en particulier, dont le municipal sortant Kilian Duggan arrive 4e avec 40,68% des voix. Sa colistière Émilie Hassenstein obtient 34,08%, derrière Alain Amy (38,19%), chargé de conserver le siège socialiste. «C’est conforme à ce que j’attendais, déclare ce dernier. Nous allons discuter de la suite avec les Vert.e.s sachant que nous risquons d’éparpiller les voix si nous gardons trois candidats.»

La cheffe de groupe écologiste Alessandra Silauri aurait préféré que le PLR place un deuxième candidat dès ce dimanche. «Ils auraient eu plus de mal à mobiliser leur électorat le 28 mars, souligne-t-elle. Mais il faut retenir notre belle progression et nos scores, notamment par rapport aux Indépendants et Vert’libéraux.»

«Il faut retenir notre belle progression et nos scores, notamment par rapport aux Indépendants et Vert’libéraux.» Alessandra Silauri, cheffe de groupe des Vert.e.s de Lutry

Très ambitieux, ces derniers sont distancés avec Ludovic Paschoud (21,96%) et Claudie Leconte (17,89%). «Je dois avouer que le PLR est fort et que la prime aux sortants est plus importante qu’imaginée. L’Exécutif aurait pu être la cerise sur le gâteau mais l’objectif est surtout de doubler nos sièges au Conseil communal», commente le président de section Guy Wolfensberger.

Les résultats du législatif ne sont pas encore connus. Quant aux candidats UDC et indépendants de droite, dont le chef de groupe était injoignable dimanche, ils ferment la marche: Eugène Chollet récolte 8,49% et Tamara Schneider 8,29%.