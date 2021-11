Il aura fallu six ans pour que le Parquet français parvienne à ses fins. Mercredi, Karim Benzema, star du Real Madrid et de l’équipe de France, a été reconnu coupable (ainsi que quatre autres personnes) dans l’affaire dite de la «sextape». Mathieu Valbuena, ex-joueur de l’OM et des Bleus, peut, lui, enfin arborer un statut de victime de chantage. Certes, Benzema va faire appel, mais quand même: une condamnation dans le monde du sport est, en soi, un événement qui mérite d’être souligné.

Ce verdict n’est toutefois pas un hasard. En effet, le conflit rassemblait tous les ingrédients nécessaires à motiver des limiers. Un petit air de téléréalité, mode «Les Marseillais s’essayent au chantage», avec des personnalités clivantes dans les premiers rôles, un scénario rocambolesque saupoudré d’une lichette de sexe, de l’argent qui coule à flots et les meilleurs avocats, maîtres dans l’art des petites fuites: les enquêteurs ne pouvaient espérer meilleure exposition.

C’est ce qui donne un petit goût amer à cet épilogue. Cette impression sournoise que, lorsqu’il s’agit de sport, les efforts judiciaires sont proportionnels à la densité de paillettes et à l’intensité des projecteurs. Pas certain que, pour des seconds couteaux, l’implication et les moyens auraient été les mêmes.

Et pourtant! C’est en dessous de la crème que se déroulent les drames les plus sordides, avec les conséquences les plus graves. Là où pour survivre ou dans l’espoir de réaliser un rêve souvent inaccessible, on est capable de tout endurer, écrasé par les règles du «milieu». Abus sexuels, transferts pourris, mobbing, magouilles financières sur le dos des athlètes: depuis quelques années, les révélations et les témoignages se multiplient, dans tous les pays et toutes les langues. Mais pas encore les procès. Mercredi, une star a peut-être été condamnée, mais dans la vraie vie, il y a encore du travail.

Patrick Oberli est rédacteur en chef adjoint de Sport Center, une fonction qu’il avait auparavant occupée à L’Express/L’impartial, l’Hebdo et PME Magazine. Il est lauréat du Prix Dumur 2016. En 2021, il reçoit un Special Awards de l’investigation de l’Association internationale de la Presse sportive. Plus d'infos

