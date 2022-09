Il y avait d’abord eu un long silence. Comme pour retenir les larmes, éviter que la voix ne se brise. Puis Hatice Cengiz, les mains jointes pour se donner du courage, s’était mise à répondre aux questions, péniblement. «Le meurtre de Jamal, il m’est difficile d’en parler. À chaque fois, je revis ces moments d’angoisse, quand mon fiancé ne ressortait pas du consulat saoudien à Istanbul. Il était juste allé chercher des documents pour notre mariage en Turquie. Manifestement quelque chose n’allait pas, mais je le croyais vivant. Je ne pouvais pas imaginer ce qu’ils lui faisaient subir. Nous allions nous marier le matin même.»

Difficile d’oublier le passage à Genève en juin 2019 de Hatice Cengiz, la fiancée turque du journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui fut torturé, tué et démembré neuf mois plus tôt à Istanbul, dans le consulat de son pays. Avec le courage du désespoir, sa compagne était venue en Suisse, s’était confiée aux correspondants accrédités aux Nations Unies avant d’aller exhorter le Conseil des droits humains de l’ONU à ordonner une enquête internationale et faire condamner le régime saoudien.

«Voilà qui compliquera passablement l’action en justice lancée en octobre 2020 contre le prince saoudien.»

Aujourd’hui, plus de trois ans après sa visite à Genève, la fiancée de Jamal Khashoggi n’a pas vraiment obtenu justice. Et ses chances semblent s’évanouir. Ainsi, ce mardi à Riyad, le prince héritier Mohammed ben Salmane a été nommé premier ministre en lieu et place de son père, le roi Salmane. Une «promotion» très inhabituelle qui rompt avec les règles internes de la dynastie. Ce titre officiel n’apporte pas davantage de pouvoir au prince MBS – leader de facto du royaume – mais cela pourrait renforcer son immunité dans le procès qui lui est intenté aux États-Unis par… la même Hatice Cengiz.

En tout cas, le timing est troublant. L’administration Biden a jusqu’au 3 octobre pour dire aux juges fédéraux si elle estime que MBS doit être protégé par l’immunité réservée aux chefs d’État. Voilà qui compliquera passablement l’action en justice lancée en octobre 2020 contre le prince saoudien par la fiancée de Jamal Khashoggi, lequel était résident en Virginie et chroniqueur pour le «Washington Post».

Davantage de brut

Les vents ont tourné. Même si les services de renseignement américains ont affirmé que MBS avait forcément validé l’assassinat de Khashoggi et même si Joe Biden avait promis de faire de ce prince un paria sur la scène internationale, la guerre en Ukraine et l’envolée des prix de l’énergie ont amené les puissants à courtiser Riyad pour tenter de convaincre le royaume – premier exportateur mondial de pétrole – de pomper davantage de brut et ainsi faire baisser les prix. Le prince est donc intouchable.

Je n’ose pas imaginer dans quel état se trouve aujourd’hui Hatice Cengiz. Pour elle comme pour tous ceux qui ont subi, de près ou de loin, les vagues de répression qui se succèdent depuis que MBS a été nommé prince héritier en 2017, la morale de cette histoire… c’est qu’elle en manque cruellement.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.