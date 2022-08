Découverte à Lausanne – Des abeilles ultraconnectées grâce à leur microbiote Les chercheurs de l’UNIL ont découvert que la flore intestinale des insectes détermine leur comportement collectif. Claude Beda

Les scientifiques ont installé des codes-barres sur le dos des abeilles pour suivre l’évolution de leurs contacts sociaux. Bart Zijlstra

Les abeilles sont ultraconnectées grâce à leur microbiote: la flore intestinale de ces insectes sociaux détermine leur comportement collectif. C’est ce qu’ont découvert Joanito Liberti et Tomas Kay, deux chercheurs de l’UNIL aux départements de microbiologie fondamentale (DMF) et d’écologie et évolution (DEE).